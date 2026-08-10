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Áticos en Venta Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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92 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3/3
Modernos apartamentos de 1 y 2 dormitorios en Agios Athanasios, Limassol Descubre un nuevo …
$495,327
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Ático Ático 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 4/4
Venta: un amplio ático en construcción en la prestigiosa zona de Agios Athanasios, que ofrec…
$1,26M
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
El edificio está situado cerca de todas las comodidades y a poca distancia del centro de la …
$1,10M
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4/4
Ático de 2 dormitorios – Agios Athanasios, Limassol Este lujoso ático de 2 dormitorios ofre…
$581,199
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Piso 3
Impresionante ático de 3 dormitorios en Pietra Residence, un desarrollo boutique contemporán…
$774,870
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Ático Ático 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 3/3
Venta: Un amplio ático moderno está en construcción en la zona codiciada de Ayios Athanasios…
$1,01M
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Ático Ático 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Piso 3
Introduciendo un elegante ático de dos niveles en la prestigiosa zona de Agios Athanasios de…
$999,804
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 4/4
Un ático de tres dormitorios situado en la zona de Agios Athanasios de Limassol, dentro de u…
$1,51M
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Piso 3/3
Elegante apartamento de 3 dormitorios en una zona residencial tranquila Este amplio apartam…
$629,574
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 3/3
El proyecto es una nueva propiedad que consta de 5 apartamentos supremos en una de las local…
$749,147
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo en Agios Athanasios, Limassol Detalles de la propiedad * Tipos de apa…
$503,660
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 314 m²
Piso 3
Apartamento elegante Vivir por el Mar – Linopetra, Limassol Este hermoso apartamento está s…
$1,74M
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 3
Venta de ático de 2 dormitorios con jardín de techo y piscina privada. Situado en la zona ur…
$580,734
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 261 m²
Piso 4
Este lujoso ático de 3 dormitorios en Agios Athanasios, Limassol, ofrece una combinación exc…
$807,221
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 3/3
Ático de tres dormitorios con piscina privada y terraza en la azotea – Retiro de la ciudad e…
$1,86M
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/3
Ático de dos dormitorios – Vida elevada con espacio exterior expansivo Este elegante ático …
$1,12M
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Área 98 m²
Situado en la zona de Agios Athanasios de Limassol, este moderno edificio residencial de tre…
$413,614
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo Ático con vista al mar en venta en una prestigiosa zona de Columbia, muy cerca de toda…
$1,07M
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Ático Ático 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 3/3
Venta: Amplio ático moderno en construcción en la zona de Agios Athanasios, con una superfic…
$1,12M
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Área 389 m²
Piso 389
Descubra un nuevo nivel de vida urbana en nuestra moderna comunidad cerrada situada en el co…
$1,48M
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Venta: Un impresionante ático con un jardín en la azotea, situado en la zona de Linopetra. L…
$778,184
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Área 124 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 dormitorios Los dormitorios en este apartamento están diseñados para famili…
$943,455
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Área 242 m²
Piso 3/3
Este Penthouse de 3 dormitorios situado en Agios Athanasios, Limassol, a solo 5 minutos de l…
$871,101
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Área 125 m²
Piso 3
Esta espaciosa casa de 2 dormitorios ofrece un nivel elevado de vida contemporánea en el tra…
$516,853
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Área 99 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 dormitorios – Elegante vivienda urbana en Ayios Athanasios, Limassol Descri…
$1,09M
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Dormitorios 2
Área 100 m²
Este proyecto es espectacular. Con 12 apartamentos, magníficos diseños y una fachada de 30m2…
$401,796
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Área 271 m²
Piso 3/3
Un nuevo y prestigioso desarrollo enclavado en la vibrante zona de Columbia de Limassol. Est…
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Área 119 m²
Piso 5/5
Experimente el estilo de vida costero en su mejor momento, a pocos pasos del mar. Vida bouti…
$1,76M
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Ático Ático 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Piso 5
Atico de 3 dormitorios en Limassol, Chipre, en la zona de Neapolis, situado cerca del Oval y…
$728,142
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Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 3/3
Venta de un ático moderno en la etapa de construcción en una de las zonas más populares - Ay…
$511,752
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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