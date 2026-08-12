Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Residencial
  4. Ático
  5. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Chipre

;
Pafos
58
Larnaca
132
Limasol
192
Germasogeia
118
Mostrar más
Ático Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 3/3
Presentando un lujoso apartamento ático de 3 dormitorios situado en la serena y codiciada zo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 136 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Germasogeia, Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$754,206
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 109 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$717,283
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 3/3
🇪🇸 Apartamento 302 — Amplio apartamento de 3 dormitorios con terraza privada en la azotea y …
$1,15M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir