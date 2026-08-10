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Áticos en Venta Germasogeia, Chipre

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119 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Piso 3
Apartamento ático de 3+1 dormitorios situado en un complejo cerrado con jardín en la azotea,…
$867,749
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Piso 3
Ático de 3 dormitorios (Flat 301) en la 3a planta de The Blue View en Panorea, Germasogeia, …
$725,712
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 282 m²
Piso 4/4
Ático de 2 dormitorios – Limassol Este lujoso apartamento de 2 dormitorios es parte de un c…
$1,24M
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 2/3
Apartamento de 2 dormitorios – Modern Comfort con vistas elevadas Intro Este elegante aparta…
$696,881
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 2/2
Este nuevo proyecto está situado en una colina, rodeado de hermosos paisajes y con vistas pa…
$856,805
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 4/4
Ático de tres dormitorios con piscina en la azotea y proximidad al mar – Germasogeia, Limass…
$2,21M
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Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Área 305 m²
Piso 305
Lujo ático de 4 dormitorios en un prestigioso complejo situado en el distrito de Germasoya d…
$1,54M
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 4/4
Venta moderno proyecto ático en la prestigiosa zona de Potamos Germasoya. La superficie tota…
$1,29M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 328 m²
Piso 5/5
Residencia de 3 dormitorios – Premium Family Living in a Resort-Style Community La residenci…
$1,89M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Piso 4/4
Residencia de 3 dormitorios – Premium Family Living in a Resort-Style Community La residenci…
$1,59M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Piso 3/3
Venta: Un ático moderno en el proyecto en la zona popular de Germasoya, se espera la termina…
$1,52M
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Ático Ático 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Zona: se encuentra cerca del centro de Limassol en la zona PAPAS. Se trata de una zona resid…
$2,63M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 4/4
Situado en la zona muy deseable de Potamos Germasogeia, este desarrollo residencial boutique…
$1,31M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 4/4
Venta: moderno ático en construcción en la popular zona de Germasoya. Esta propiedad ofrece …
$1,02M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Piso 4/4
Ático de 3 dormitorios – Limassol Este lujoso apartamento de 3 dormitorios es parte de un c…
$1,65M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 4/4
Venta: Un ático moderno, actualmente en construcción, con una elaborada zona interior de 100…
$1,26M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Piso 2/2
Apartamento de 3 dormitorios – Amplia vivienda contemporánea con entornos panorámicos Intro …
$853,679
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Piso 4/4
Apartamento de dos dormitorios en un complejo cerrado cerca de la costa de Limassol Este amp…
$928,013
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 2/3
Apartamento de 2 dormitorios – Modern Comfort con vistas elevadas Intro Este elegante aparta…
$679,459
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 dormitorios – Potamos Germasogeias, Limassol Este elegante apartamento de …
$1,44M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Área 344 m²
Piso 344
Complejo de lujo en el centro de Limassol, en una prestigiosa y tranquila zona turística, a …
$3,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 267 m²
Disfrute de lo mejor de ambos mundos con vida serena y acceso rápido al vibrante estilo de v…
$534,276
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Piso 4/4
APARTAMENTO 3 BEDROOM – Vida elevada con la ciudad de Majestic Mountain Vistas Intro Esta ex…
$1,56M
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Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Piso 5
Este ático de 4 dormitorios combina diseño moderno con comodidad práctica. La zona de estar/…
$1,22M
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
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Área 242 m²
Piso 2/3
Apartamento de 3 dormitorios – Potamos Germasogeias, Limassol Este elegante apartamento de …
$1,43M
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Ático Ático 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Piso 4/4
Situado a tiro de piedra de las aguas azules del Mediterráneo, justo al lado de la principal…
$822,320
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2/2
Venta: ático moderno, en construcción, en la popular zona de Germasoya. La espaciosa zona in…
$700,412
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Área 200 m²
Experimente el pináculo de la vida moderna en este exquisito ático de 3 dormitorios, constru…
$802,704
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Área 178 m²
Piso 2/3
Apartamento de 2 dormitorios – Modern Comfort con vistas elevadas Intro Este elegante aparta…
$691,074
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Germasogeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Piso 4/4
Situado en la zona muy deseable de Potamos Germasogeia, este desarrollo residencial boutique…
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