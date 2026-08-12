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Áticos en Venta Limassol Municipality, Chipre

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231 propiedad total found
Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Este ático se encuentra cerca del centro de Limassol en la zona Papas, una zona residencial …
$2,19M
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Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 6
Área 800 m²
Piso 33/38
Limassol Seafront, ChipreResidencia de Trofeo en el Mediterráneo Exclusivo complejo residen…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Piso 6/6
Este apartamento de 3 dormitorios situado en el centro de Limassol, en una zona muy tranquil…
$1,39M
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 dormitorios – Amplia casa moderna con una vida al aire libre elevada Intro …
$534,698
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Área 399 m²
Piso 6/6
Una rara oportunidad para tener un ático con vistas al mar en The Essex Luxury Residence, un…
$2,30M
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3
*Crypto Pagos Aceptados . Princesa Vista es un exclusivo desarrollo residencial que ofrece i…
$497,936
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 4/4
Ático en venta en construcción, ubicado en la prestigiosa zona de Ayia Zoni. Este amplio apa…
$1,45M
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Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Piso 4
Este impresionante ático de 5 dormitorios, situado a sólo 100 metros del mar, ofrece una rar…
$1,16M
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Ático Ático 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Este amplio apartamento de 3 dormitorios está situado en Starlit Residence, un nuevo complej…
$609,771
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 4/4
En venta es un impresionante proyecto ático, que ofrece 111 m2 de espacio interior. Este amp…
$677,866
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Ático Ático 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Moderno ático de 2 dormitorios en un desarrollo residencial boutique situado en el corazón d…
$533,114
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Ático Ático 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
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Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Piso 3
3 BR Ático + Veranda cubierta, 3a planta con mar completo Vista 181.67m2 : área cubierta 83m…
$557,872
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 359 m²
Un ático frente al mar de alta planta situado en Neapolis, Limassol, a solo 50 metros del Me…
$5,01M
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Situado en el conveniente barrio de Agios Nikolaos, este elegante ático de tres dormitorios …
$1,10M
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 3/3
El pequeño número de apartamentos crea una sensación de comunidad entre los residentes, así …
$774,700
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3
*Crypto Pagos Aceptados Princesa Vista es un exclusivo desarrollo residencial que ofrece imp…
$497,936
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Ático Ático 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Este ático de 2 dormitorios en Mesa Geitonia, Limassol, es un lujoso y moderno espacio habit…
$1,74M
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 323 m²
Piso 4/4
Situado en el barrio de Agios Nektarios muy codiciado en el corazón de Limassol, este Reside…
$1,37M
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Ático Ático 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 4/4
Apartamento de 2 dormitorios – Mesa Geitonia, Limassol Este amplio apartamento de 2 dormito…
$708,438
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 6
Penthouse Apartment Descripción: Impresionante ático de 3 dormitorios situado en el sexto pi…
$1,54M
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Ático Ático 1 habitacion en Limasol, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 6/6
Venta es un ático moderno en construcción con una amplia zona interior de 47 m2, situado en …
$456,963
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3
Situado en la zona de desarrollo rápido de Zakaki, este elegante apartamento forma parte de …
$516,024
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio apartamento de 2 dormitorios ofrece 96 metros cuadrados de espacio interno junto…
$816,337
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 4/4
Venta: Este impresionante ático en construcción ofrece un estilo de vida moderno en la prest…
$1,15M
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Área 96 m²
Las líneas elegantes y la estética minimalista crean una presencia visual impactante que arm…
$413,614
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Ático Ático 2 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/4
Este es un nuevo proyecto en el corazón de Neapolis, a solo 500 metros de la playa. Esta ubi…
$560,182
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 4/4
Elegante ático de 3 dormitorios en el corazón de Limassol – Katholiki Area Situado en el an…
$1,14M
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Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 460 m²
Piso 30/30
Venta: Este excepcional ático en construcción ofrece una vida lujosa en el corazón de Limass…
$20,24M
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 197 m²
Piso 3/3
Apartamento de tres dormitorios – Amplia familia viviendo con vistas al mar Para aquellos qu…
$789,799
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Limasol, Chipre
Dormitorios 3
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Área 94 m²
Piso 5/5
En venta es un apartamento amplio, totalmente listo para la ocupación ático, situado en el c…
$746,062
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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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