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Áticos en Venta Larnaca, Chipre

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287 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 3
Situado en la tranquila zona residencial de Livadia, Larnaca, este moderno ático de dos dorm…
$362,425
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Piso 2
Moderno Apartamento de dos dormitorios con estudio y gran Veranda – Aradippou, Larnaca Situ…
$325,211
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 3/3
Vivir en un barrio costero pacífico Elegante apartamento de 2 dormitorios con gran terraza …
$393,738
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 127 m²
Se está llevando a cabo un nuevo proyecto residencial en la zona más codiciada de Larnaca-Ar…
$319,074
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 87 m²
Anuncio sobre la venta de un ático de dos dormitorios con terraza en la azotea.Tu casa cerca…
$531,209
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Área 97 m²
Este moderno y lujoso proyecto estará situado en el prestigioso barrio residencial de Livadi…
$354,526
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Ático Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 80 m²
Este moderno desarrollo residencial se encuentra en Oroklini, Larnaca, a solo 2 kilómetros d…
$248,168
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 99 m²
Este es el proyecto único del edificio de apartamentos en venta situado en Larnaca. Este ele…
$380,799
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Piso 7/8
Ofrecemos un apartamento de tres dormitorios situado en el séptimo piso.Este proyecto con im…
$1,20M
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 4/5
Este excepcional ático de 2 dormitorios en Tsakilero, Larnaca ofrece 161 metros cuadrados de…
$348,441
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 4
Apartamentos de 2 dormitorios – Casas flexibles para vivir todos los días Los apartamentos d…
$458,780
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 5/5
Moderno 1 & 2 Dormitorios en un Complejo Gated de lujo en Limassol Estos apartamentos de di…
$508,723
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Proyecto residencial de alta gama, que ofrece exclusivas comodidades comunitarias y modernas…
$354,526
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 4/4
El ático de 2 dormitorios ofrece interiores generosos y un diseño versátil que se adapta per…
$365,058
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Área 134 m²
Experimente la combinación perfecta de elegancia y comodidad en este impresionante apartamen…
$413,614
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Piso 3
Vida moderna en Aradippou, Larnaca Este proyecto residencial contemporáneo se encuentra en l…
$272,945
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 4
Moderno ático apartamento de 2 dormitorios en la 4a planta de un complejo residencial contem…
$435,754
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Un elegante ático con acabados de alta calidad, estacionamiento privado y almacenamiento ded…
$360,435
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios – Cómodo y Flexible Living Diseñado para parejas o familias peq…
$313,597
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Ático Ático 1 habitacion en Pyla, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Pyla, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Piso 1/2
Ubicación perfecta Proyecto situado en zona de desarrollo rápido del distrito de Larnaca cer…
$209,064
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 160 m²
Edificio contemporáneo y moderno con 10 apartamentos exclusivos. Los áticos son apartamentos…
$389,979
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 2/2
Este excepcional ático de 2 dormitorios en Livadia, Larnaca ofrece 158 metros cuadrados de e…
$371,670
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Ático Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 149 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini, Larnaca, cuenta con una gama de apartamento…
$342,709
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 1
Área 72 m²
Moderno complejo de apartamentos situado en una zona de rápido desarrollo y muy codiciada de…
$279,096
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
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Área 229 m²
Piso 5/5
Un excepcional ático de 3 dormitorios en venta en el corazón de Larnaca, en la zona codiciad…
$629,128
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Ático Ático 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3
Nuevo ático de 1 dormitorio, unidad 303 en la tercera planta de un edificio residencial cont…
$232,294
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Larnaca District, Chipre
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Área 172 m²
Piso 4
Este ático de dos dormitorios en un nuevo desarrollo en Livadia, una de las zonas costeras m…
$370,762
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Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Área 105 m²
Un apartamento elegante con acabados de alta calidad, estacionamiento privado y almacenamien…
$295,438
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Aradippou, Chipre
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Área 186 m²
Piso 3/3
Apartamentos de 2 dormitorios Diseñado para familias pequeñas o profesionales, los apartamen…
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Ático Ático 2 habitaciones en Pervolia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pervolia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamento de dos dormitorios con amplia terraza en PervoliaSituado en una tranquila zona r…
$187,890
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Parámetros de las propiedades en Larnaca, Chipre

con Jardín
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