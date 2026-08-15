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Áticos en Venta Pafos, Chipre

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58 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3/3
Venta de un exclusivo proyecto ático situado en una zona animada de Paphos. Este moderno apa…
$687,513
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Ático Ático 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Piso 5/5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$2,24M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 3/3
Venta prospectivamente según el plan: este impresionante ático de 3 dormitorios y 2 baños of…
$728,125
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 291 m²
Piso 291
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$1,31M
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 6/6
Residencia construida en el famoso parque de flores en el centro de Paphos. El parque de 32.…
$566,177
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 4/4
Ático de 2 dormitorios – Centro Ciudad, Paphos Este elegante Penthouse de 2 dormitorios est…
$414,659
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 2/2
En venta es un ático moderno en construcción, que ofrece un espacio interior de 69.02 m2. Es…
$618,158
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Ático de dos dormitorios – Luxury Living con terraza privada Este exquisito ático de dos dor…
$685,038
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
Este es un complejo residencial premium situado en el corazón de la zona turística, a pocos …
$808,621
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 4/4
Este elegante edificio de apartamentos de 4 plantas se encuentra en la zona de Pano (upper) …
$1,00M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 355 m²
Piso 6
Horizon Living – Apartamento de 3 dormitorios El apartamento de tres dormitorios está hecho …
$3,29M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
Aticos lujosos y grandes situados en la zona más céntrica de Paphos, a poca distancia de tie…
$679,329
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Piso 6/6
Esta espaciosa casa de 3 dormitorios ofrece una elevada vida costera en una de las direccion…
$1,36M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 325 m²
Piso 325
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$1,56M
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 4/4
Lujo, seductor y cuidadosamente pensado, este proyecto de lujo se encuentra en una ubicación…
$728,576
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 304 m²
Piso 304
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$1,25M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Piso 6/6
Esta espaciosa casa de 3 dormitorios ofrece una elevada vida costera en una de las direccion…
$1,63M
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 3/3
Venta es un ático moderno, que se encuentra en construcción y ofrece 104 m2 de cómodo espaci…
$553,718
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Este apartamento es una casa de 2 dormitorios, 2 baños en una ubicación céntrica en Paphos, …
$328,528
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Ático Ático 2 habitaciones en Anavargos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Anavargos, Chipre
Dormitorios 2
Área 111 m²
Los apartamentos modernos y espaciosos se encuentran en una zona muy céntrica. A pocos minut…
$354,526
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Piso 4/4
Ático de dos dormitorios – Modern Comfort en Universal, Paphos Este apartamento de dos dormi…
$569,215
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Una gran oportunidad de inversión: un ático de 2 dormitorios en venta en la popular zona uni…
$308,267
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 3/3
Venta: moderno ático en construcción, situado en la prestigiosa zona de Tumbas de los Reyes.…
$1,04M
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Este moderno ático de 2 dormitorios está situado en la zona universal de Kato Paphos, que of…
$324,982
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
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Área 112 m²
Piso 1/1
Este amplio apartamento ático ofrece 112 m2 de espacio habitable listo para la población en …
$952,977
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
Aticos lujosos y grandes situados en la zona más céntrica de Paphos, a poca distancia de tie…
$713,581
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Piso 3/3
APARTAMENTO 3 BEDROOM – Amplio lujo para una vida mediterránea moderna Intro Esta excepciona…
$1,06M
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Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/1
Residencia construida en el famoso parque de flores en el centro de Paphos. El parque de 32.…
$629,489
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Ático Ático 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 293 m²
Piso 293
El proyecto se encuentra en la zona de Kato Paphos, un animado complejo turístico en la bahí…
$1,27M
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Ático Ático 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 4/4
En Venta: Preste atención a este ático moderno, que se encuentra actualmente en construcción…
$582,861
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

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