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Áticos con piscina en Venta Chipre

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Pafos
58
Larnaca
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Limasol
192
Germasogeia
118
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7 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/2
C202 – 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños TEN 79 m2 Interno + 19 m2 Veranda cubierta Silencio Tota…
$518,520
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$465,254
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$431,211
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 3/4
Disfrute de una amplia y segura vida costera en este hermoso apartamento de dos dormitorios,…
$323,408
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/2
D202 – 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños TEN 78 m2 Interno + 19,5 m2 Veranda cubierta Superficie …
$530,042
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parámetros de las propiedades en Chipre

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