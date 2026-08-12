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Áticos del lago en Venta Chipre

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Pafos
58
Larnaca
132
Limasol
192
Germasogeia
118
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Ático Borrar
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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 93 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$377,623
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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