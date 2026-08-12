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Áticos del mar en Venta Chipre

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Pafos
58
Larnaca
132
Limasol
192
Germasogeia
118
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18 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 3/3
Presentando un lujoso apartamento ático de 3 dormitorios situado en la serena y codiciada zo…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Piso 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 117 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$655,379
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 136 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Germasogeia, Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$754,206
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/2
C202 – 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños TEN 79 m2 Interno + 19 m2 Veranda cubierta Silencio Tota…
$518,520
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$780,213
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 109 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$717,283
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 108 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$842,856
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$465,254
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$431,211
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 299 m²
Piso 13/13
Exceptional 3 Bedroom Penthouse with Breathtaking View This luxury penthouse is located i…
$2,78M
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 3/4
Disfrute de una amplia y segura vida costera en este hermoso apartamento de dos dormitorios,…
$323,408
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/2
D202 – 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños TEN 78 m2 Interno + 19,5 m2 Veranda cubierta Superficie …
$530,042
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Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 193 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$1,71M
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Ático Ático 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 302 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Germasogeia, Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$1,66M
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 102 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$1,04M
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 93 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$755,321
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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