Complejo residencial Novyj dom u mora

🔥 Comienza la venta en la Costa Solar Silencio 700 M al Mar Silencio No hay cuota de servicio

✅ Desde 54,900 euros – entrada asequible a la propiedad europea

🌊 a unos 700 metros de Cacao Beach

💶 sin intereses del desarrollador y sin una cuota de mantenimiento mensual

El nuevo complejo residencial de baja altura se encuentra en una zona tranquila de Sunny Beach, junto al río y a pocos minutos a pie del mar. Esta es una solución exitosa tanto para sus propias vacaciones como para la inversión con alquiler subsiguiente.

🏡 Acerca del proyecto

• 6 pisos

• un total de 47 apartamentos

• Comisión - Mayo 2028

Modernos ascensores silenciosos de producción española

• Ventanas Rehau eficientes energéticamente

• Aislamiento térmico de Baumit

• Los apartamentos se transfieren con un acabado completo "turnkey"

🏠 Opciones disponibles

• Estudios - desde 54,900 €

• Apartamentos de 1 dormitorio - desde 76,890 €

Después de recibir las llaves, puede proporcionar inmediatamente el apartamento, mover o comenzar a alquilar.

🌿 Infraestructura compleja

✔ paisaje

✔ Aparcamiento abierto y garajes individuales

✔ ascensor

✔ paisajismo

✔ portátil

📍 Ubicación.

unos 700 m al mar (7-10 minutos a pie)

A unos 27 km del aeropuerto internacional de Burgas (25-30 minutos en coche)

• Supermercado – a poca distancia

• Parada de autobús cerca

• cafeterías, restaurantes, farmacias y tiendas a poca distancia

📈 Por qué el proyecto es interesante

✔ Sin cargo – una rara ventaja para Bulgaria

✔ Casa moderna con un pequeño número de apartamentos

✔ Profitable precios al comienzo de las ventas

✔ Monto

✔ Alta demanda de alquiler durante la temporada de vacaciones

✔ Aumento prospectivo del valor en el momento de la entrega

Su agente inmobiliario en Bulgaria - Svetlana

Le ayudaré a elegir el apartamento más rentable directamente del desarrollador, realizar el apoyo completo de la transacción, incluyendo la compra remota.

📲 Escribir para obtener diseños actualizados, apartamentos vacantes, cálculo de pagos y registrarse para una consulta en línea.

El costo y la disponibilidad de los apartamentos son actuales en el momento de la publicación y pueden cambiar.