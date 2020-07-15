Complejo residencial Novyj dom u mora

🔥 Comienza la venta en la Costa Solar Silencio 700 M al Mar Silencio No hay cuota de servicio
✅ Desde 54,900 euros – entrada asequible a la propiedad europea
🌊 a unos 700 metros de Cacao Beach
💶 sin intereses del desarrollador y sin una cuota de mantenimiento mensual
El nuevo complejo residencial de baja altura se encuentra en una zona tranquila de Sunny Beach, junto al río y a pocos minutos a pie del mar. Esta es una solución exitosa tanto para sus propias vacaciones como para la inversión con alquiler subsiguiente.
🏡 Acerca del proyecto
• 6 pisos
• un total de 47 apartamentos
• Comisión - Mayo 2028
Modernos ascensores silenciosos de producción española
• Ventanas Rehau eficientes energéticamente
• Aislamiento térmico de Baumit
• Los apartamentos se transfieren con un acabado completo "turnkey"
🏠 Opciones disponibles
• Estudios - desde 54,900 €
• Apartamentos de 1 dormitorio - desde 76,890 €
Después de recibir las llaves, puede proporcionar inmediatamente el apartamento, mover o comenzar a alquilar.
🌿 Infraestructura compleja
✔ paisaje
✔ Aparcamiento abierto y garajes individuales
✔ ascensor
✔ paisajismo
✔ portátil
📍 Ubicación.
unos 700 m al mar (7-10 minutos a pie)
A unos 27 km del aeropuerto internacional de Burgas (25-30 minutos en coche)
• Supermercado – a poca distancia
• Parada de autobús cerca
• cafeterías, restaurantes, farmacias y tiendas a poca distancia
📈 Por qué el proyecto es interesante
✔ Sin cargo – una rara ventaja para Bulgaria
✔ Casa moderna con un pequeño número de apartamentos
✔ Profitable precios al comienzo de las ventas
✔ Monto
✔ Alta demanda de alquiler durante la temporada de vacaciones
✔ Aumento prospectivo del valor en el momento de la entrega
Su agente inmobiliario en Bulgaria - Svetlana
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El costo y la disponibilidad de los apartamentos son actuales en el momento de la publicación y pueden cambiar.