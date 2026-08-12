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Locales comerciales en venta en Bulgaria

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Sofía
21
Provincia de Burgas
432
Nesebar
129
Sveti Vlas
125
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505 propiedades total found
Propiedad comercial 90 m² en Nesebar, Bulgaria
Propiedad comercial 90 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 90 m²
Piso -1/4
ID 34353994Ofrecemos un amplio local comercial para una oficina, tienda o cualquier otra ins…
$167,340
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Hotel 130 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 130 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Sveti Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$225,389
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Hotel 89 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 89 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Descripción del objeto: El complejo ofrece: - Más de 9.000 m2 de espacio verde - 3 piscina…
$116,446
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TekceTekce
Propiedad comercial 50 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Propiedad comercial 50 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Área 50 m²
Piso 1/2
Sala de compras en el complejo "Chateau Si Breeze", primera planta, Kosharitsa, Bulgaria, #3…
$67,676
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Propiedad comercial 17 m² en Ravda, Bulgaria
Propiedad comercial 17 m²
Ravda, Bulgaria
Área 17 m²
Piso -1/6
ID 34349616Costo: 20.000 euros Superficie total: 16.86 m2 Impuestos de apoyo: 100 euros por …
$23,038
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Hotel en Ravda, Bulgaria
Hotel
Ravda, Bulgaria
Descripción del objeto: Hotel en venta en Ravda - Bulgarian Black Sea Coast Superficie cons…
$866,813
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Hotel 85 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 85 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$190,268
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Hotel 127 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 127 m²
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Descripción del objeto: Rudnik es un barrio grande y de rápido desarrollo en Burgas, situado…
$252,747
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Hotel 140 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 140 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Descripción del objeto: La Villa Eva es un acogedor complejo residencial situado en la ciuda…
$346,272
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Hotel 95 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 95 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: Sun City 2 (Sun City 2) es un acogedor complejo residencial en el po…
$130,294
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Hotel 69 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 69 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descripción del objeto: Este luminoso apartamento de una habitación de 68,3 m2 está situado …
$157,892
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Hotel 43 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 43 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Domus (Domus / Domus Extra) es un moderno complejo residencial situa…
$92,092
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Hotel 196 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Descripción del objeto: Pomorie es uno de los centros de salud y spa más conocidos de Bulgar…
$408,074
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Propiedad comercial 13 993 m² en Ravda, Bulgaria
Propiedad comercial 13 993 m²
Ravda, Bulgaria
Área 13 993 m²
ID 33784346 Superficie: 13.993 metros cuadradosUbicación: Región Burgas, comúnmente. Nesseba…
$1,10M
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Hotel 58 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 58 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Descripción del objeto: Le presentamos varios apartamentos de nueva construcción en el moder…
$119,597
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Hotel 1 475 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 1 475 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 475 m²
Piso 1/5
ID34008648El exclusivo edificio de apartamentos con el estatus de un aparthotel con Act 16 t…
$1,96M
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Hotel 78 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 78 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Descripción del objeto: El Complejo Argish Parteza se encuentra a 300 metros del mar en el c…
$203,783
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Propiedad comercial 3 085 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 3 085 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 3 085 m²
ID 33347146 Zona:3085 metros cuadrados. Ubicación: Burgas región, total. Pomorie, Akheloy, l…
$28,280
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Hotel 118 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 118 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo a la venta un amplio y luminoso apartamento de tr…
$330,007
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Hotel 100 m² en Provincia de Burgas, Bulgaria
Hotel 100 m²
Provincia de Burgas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Descripción del objeto: El Complejo Prostor es un acogedor complejo residencial y de apartam…
$131,932
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Hotel 1 150 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 1 150 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 150 m²
Piso 6/6
#26591254 Ofrecemos un hotel de 6 plantas Elizabeth en una hermosa y pintoresca ubicación en…
$1,85M
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Hotel 120 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 120 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: El edificio residencial en Sveti Vlas se encuentra en una de las zon…
$167,570
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Hotel 67 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 67 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Royal Bay - Descripción de la propiedad Royal Bay es un moderno com…
$122,962
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Propiedad comercial 305 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Propiedad comercial 305 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 305 m²
# 31170046Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra en regulación en el centro de S…
$176,573
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Propiedad comercial 2 007 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 2 007 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 2 007 m²
ID 33293676Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra de la regulación ,Akheloy,Baba…
$128,126
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Hotel 60 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial Sveti Nikola es un desarrollo acogedor en el…
$64,818
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Hotel 155 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 155 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descripción del objeto: Almond Hill Villas es un complejo de villa acogedor y cerrado situad…
$225,945
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Hotel 56 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Hotel 56 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Descripción del objeto: Grand Village (Kosharitsa) Grand Village es un moderno complejo res…
$98,071
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Propiedad comercial en Burgas, Bulgaria
Propiedad comercial
Burgas, Bulgaria
Descripción del objeto: Le ofrecemos un moderno spa de 1.000 m2 y zona de fitness en Sarafov…
$2,20M
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Hotel 59 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 59 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: El complejo vacacional Vista Del Mar 2 es un moderno desarrollo resi…
$85,531
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