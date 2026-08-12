Almacenes en venta en Bulgaria

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Almacén en Karnobat, Bulgaria
Almacén
Karnobat, Bulgaria
Descripción del objeto: La venta es un almacén/construcción situado en la zona de la estació…
$463,543
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Almacén 2 500 m² en Voluyak, Bulgaria
Almacén 2 500 m²
Voluyak, Bulgaria
Área 2 500 m²
QUADRAT Agency offers to your attention a new warehouse, production and commercial base in t…
$1,67M
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