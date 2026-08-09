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Propiedades residenciales en venta en Sozopol, Bulgaria

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Chernomorets
35
171 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
🌅 ¡Despierta al sonido de las olas en Sozopol con impresionantes vistas al mar!✨Presentamos …
$224,625
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Bulgarian Expert
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Apartamento 1 habitacion en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar en Sozopol …
$122,394
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
Piso 2/4
ID 31908282Superficie total: 140 metros cuadradosCosto: 167 800 eurosTasa de apoyo: 1400 eur…
$193,690
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 3/4
ID 34229290Precio: 113.685 eurosPoblación: Sozopol Habitación: 2Superficie total: 65,29 metr…
$131,225
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Apartamento 1 habitacion en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
$173,385
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Elegante maisonette con una superficie de 195,91 m2 en el complejo A…
$331,149
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento en Sozopol, Bulgaria
Apartamento
Sozopol, Bulgaria
Apartamento amueblado en un complejo residencial en primera línea en el complejo turístico S…
$168,464
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Apartamento 3 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 101 m²
Piso 2/4
ID 34254452Precio: 149.900 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 3Superficie total…
$173,028
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso 2/4
ID 34202662Apartamento de 2 habitaciones en la 2a planta, g. Sozopol, Burgas regionCosto: 90…
$103,886
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Apartamento 3 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Piso 4/4
Lujoso Apartamento de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en Santa Marina, Sozopol…
$291,591
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 1 habitacion en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: ¿Buscas un apartamento en Sozopol? ¡Lo encontraste! ¡A solo 30 metro…
$137,027
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Apartamento 1 habitacion en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio apartamento de 2 habitaciones en el complejo …
$133,036
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 64 m²
Piso 1/5
ID 34250915Precio: 82.900 euros Asentamientos humanos: Sozopol Habitación: 2Superficie total…
$95,690
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Apartamento en Sozopol, Bulgaria
Apartamento
Sozopol, Bulgaria
Acogedor ático de dos niveles en un hermoso complejo con muchas comodidades, a 2 km de Sozop…
$168,464
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 3/4
ID 34096930 Precio: 98.000 €Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 2Superficie total: 61,…
$113,120
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 4/5
ID 34282120 Costo: 97.600 euros. Población: Chornomorets, Bulgaria Habitación: 2 Superficie …
$112,659
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 107 m²
Piso 2/4
ID 34338032Precio: 169.900 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 2Superficie total…
$196,114
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 115 m²
Piso 3/4
ID 34082642Precio: 149.860 eurosAsentamientos humanos: SozopolHabitación: 2Superficie total:…
$172,982
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 177 m²
Piso 2/2
ID 31316962Casa de dos pisos en venta en Sozopol, nueva ciudad, con un patio,100 metros del …
$311,019
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Villa en Sozopol, Bulgaria
Villa
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 300 m²
Objektbeschreibung: ¡Acción al 31.12.2025! ¡Propuesta de la cama del mar! Sólo ahora ofrecem…
$639,460
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Apartamento en Sozopol, Bulgaria
Apartamento
Sozopol, Bulgaria
Área 47 m²
Piso 1/3
ID 34131030 Precio: 72.000 eurosAsentamientos humanos: SozopolHabitación: 1Superficie total:…
$83,109
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Casa 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
$461,287
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Apartamento 4 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 204 m²
Piso 3/3
ID 34071084Precio: EUR 310,000 sin IVAAsentamientos humanos: SozopolHabitación: 6Superficie …
$357,829
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso -1/5
ID 33996222 Precio: 87.570 euros Población: ChernomoretsHabitación: 2Superficie total: 63 me…
$101,081
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/4
Ofrecemos un elegante apartamento de un dormitorio con vistas al mar en un edificio residenc…
$163,309
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 65 m²
Piso 1/4
ID 34229288Precio: 84.877 eurosPoblación: Sozopol Habitación: 2Superficie total: 65,29 metro…
$97,972
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
$254,298
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Estudio 1 habitacion en Sozopol, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 1
$80,927
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 290 m²
Piso 4/4
ID 34077566 Costo: 620.000 euros (sin IVA)Población: Sozopol Habitación: 8 Superficie total:…
$715,658
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Casa en Sozopol, Bulgaria
Casa
Sozopol, Bulgaria
Área 6 686 m²
Descripción del objeto: vende una atractiva parcela para la construcción de resorts en el pu…
$648,949
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Tipos de propiedades en Sozopol

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