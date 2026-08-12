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Propiedades residenciales en venta en Bulgaria

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Bansko
10
Sofía
250
Sveti Vlas
4
Provincia de Burgas
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6 875 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
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Casa de campo 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Exclusiva!Nuevas casas de media madera con vistas panorámicas al mar y a la montaña, en la p…
$242,739
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/6
Amplio apartamento de 1 dormitorio con vista a la piscina en Solmarine, Sunny Beach IBG Real…
$93,404
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Apartamento 2 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 131 m²
Piso 4/5
Código de objeto: 20260709075753Residencia Botánica – una inversión rentable en bienes raíce…
$461,882
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/6
¡A la orilla del mar! Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar en Dolce Vita 2, Sveti V…
$161,825
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 79 m²
Piso 2/8
Código de objeto: 20260714163702Gran milenio – inversión inmobiliaria moderna en VarnaCompra…
$163,766
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Apartamento 1 habitacion en Tankovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Tankovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: En venta es un acogedor apartamento estudio con una superficie habit…
$39,835
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Número de plantas 5
Aqua Ver complejo residencial en Varna (Bulgaria). 150 m de Kabakum Beach. El concepto propo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 56 m²
Piso 1/6
ID 34354936 Precio: 62.500 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 56 metr…
$72,129
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Apartamento 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio apartamento de 3 habitaciones en el complejo …
$115,575
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descripción del objeto: Apartamento de 2 habitaciones amueblado en el complejo marino Romanc…
$88,646
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 86 m²
Piso 2/6
Código de objeto: 20260710111814Ofrecemos un moderno apartamento de 1 habitación con una sup…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/6
Apartamento de 1 dormitorio con vista a la piscina en Aphrodite III, Sunny Beach IBG Real Es…
$101,361
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Apartamento 1 habitacion en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Generoso apartamento de 2 habitaciones en Sunset Resort - Pomorie, B…
$98,239
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Apartamento 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 99 m²
Piso 6/6
ID 34354186Precio: 200.000 euros Ubicación: NessebarHabitación: 3Planta: 6Gastos de servicio…
$230,814
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descripción del objeto: Magnífico apartamento de 3 habitaciones con vista al mar panorámico …
$180,875
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
Apartamento
Nesebar, Bulgaria
Área 875 m²
Descripción del objeto: Proyecto de Inversiones - Parcela de construcción con proyecto de co…
$450,743
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 5/7
Estudio con Mar & Montaña Vistas en Green Fort Suites – Plan de instalación hasta 2031 IBG R…
$131,319
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 76 m²
Piso 3/5
Código de objeto: 20260720121916Botanic Residence – propiedad moderna para vivir e invertir …
$204,566
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Apartamento 1 habitacion en Burgas, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descripción del objeto: Moderno apartamento de 2 habitaciones en el complejo Euphoria - Hori…
$130,600
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Casa 4 habitaciones en Orizare, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Orizare, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡New Build! Moderna casa de 3 dormitorios con jardín privado en Orizare, a solo 10 km de Sun…
$241,904
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 88 m²
Piso 3/6
Código de objeto: 20260710111714Azur Aqua 2 - un complejo moderno para la vida familiar cómo…
$365,494
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 80 m²
Piso 2/5
Código de objeto: 20260709075811Residencia Botánica – arquitectura moderna y alto nivel de c…
$212,408
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Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 76 m²
Piso 2/8
Código de objeto: 20260714164226Grand Millennium - apartamentos modernos para una vida famil…
$161,719
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descripción del objeto: Este amplio apartamento de dos habitaciones con una superficie habit…
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 2 habitaciones con impresionantes vis…
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Área 34 m²
Piso 2/5
ID 34356736 Costo: 56,500 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 1 Superficie total: 34 metr…
$65,205
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Apartamento 2 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/4
Apartamento de 1 dormitorio en el complejo "Chateau Si Breeze", Bulgaria, Kosharitsa #343534…
$67,676
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Apartamento 2 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 93 m²
Piso 2/8
Código de objeto: 20260714164421El Gran Milenio fue creado para aquellos que aprecian el niv…
$186,824
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Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/5
Apartamento de 1 dormitorio con bajo mantenimiento Fee in Golden Day 2, Sunny Beach IBG Real…
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Varna, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 140 m²
Piso 1/5
ID del anuncio 7275654Venta de apartamentos de 2 dormitorios en Varna, a 150 m del mar (Kaba…
$215,259
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