Casa rural Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Grand Luxury Home es un proyecto residencial exclusivo que ofrece casas de lujo de una historia y dos pisos al estilo de Japandi, una combinación armónica de minimalismo japonés y funcionalidad escandinava. El espacio, los diseños reflexivos y las tecnologías avanzadas crean un ambiente ideal para vivir y recrear.
📌 Información básica:
Categoría: Del constructor
Tipo: Casa
Superficie total: 170 m2
Pisos: 2
Vista desde las ventanas: Montañas. ⛰
Región: Playa soleada, Bulgaria
Precio: 330,000 €
Precio por m2: especificado
✨ Planificación e instalaciones:
✅ Amplia sala de estar, cocina y comedor - 44 m2
✅ Dormitorio principal con vestidor
✅ Dos dormitorios para bebés
✅ Dos baños + aseos
✅ Baño de invitados y despensa
✅ Lavandería y armario extra
✅ Dos terrazas y una gran terraza - 15 m2
✅ Patio privado y 2 plazas de aparcamiento
🛠️ Construcción:
🚧 ¡La construcción ya ha comenzado!
⏳ Se especifican las fechas de entrega (el pedido es posible en la etapa de construcción)
🏘️ Instalaciones en el complejo:
entrada pavimentada
Zonas verdes y diseño paisajístico
Parque infantil
piscina
Sistema de control de acceso
Infraestructura conveniente para todo el año
💡 Smart Home: Integración de Smart Home Technologies
💳 Términos de compra:
El pago en efectivo es posible, se ofrecen planes de pago flexibles y asistencia en la selección de condiciones individuales.