Casa rural Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Grand Luxury Home es un proyecto residencial exclusivo que ofrece casas de lujo de una historia y dos pisos al estilo de Japandi, una combinación armónica de minimalismo japonés y funcionalidad escandinava. El espacio, los diseños reflexivos y las tecnologías avanzadas crean un ambiente ideal para vivir y recrear.

📌 Información básica:

Categoría: Del constructor

Tipo: Casa

Superficie total: 170 m2

Pisos: 2

Vista desde las ventanas: Montañas. ⛰

Región: Playa soleada, Bulgaria

Precio: 330,000 €

Precio por m2: especificado

✨ Planificación e instalaciones:

✅ Amplia sala de estar, cocina y comedor - 44 m2

✅ Dormitorio principal con vestidor

✅ Dos dormitorios para bebés

✅ Dos baños + aseos

✅ Baño de invitados y despensa

✅ Lavandería y armario extra

✅ Dos terrazas y una gran terraza - 15 m2

✅ Patio privado y 2 plazas de aparcamiento

🛠️ Construcción:

🚧 ¡La construcción ya ha comenzado!

⏳ Se especifican las fechas de entrega (el pedido es posible en la etapa de construcción)

🏘️ Instalaciones en el complejo:

entrada pavimentada

Zonas verdes y diseño paisajístico

Parque infantil

piscina

Sistema de control de acceso

Infraestructura conveniente para todo el año

💡 Smart Home: Integración de Smart Home Technologies

💳 Términos de compra:

El pago en efectivo es posible, se ofrecen planes de pago flexibles y asistencia en la selección de condiciones individuales.