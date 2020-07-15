  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Kosharitsa
  4. Casa rural Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Casa rural Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Kosharitsa, Bulgaria
de
$384,536
BTC
4.5739799
ETH
239.7418413
USDT
380 184.8444552
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
20
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27343
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Pueblo
    Kosharitsa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Grand Luxury Home es un proyecto residencial exclusivo que ofrece casas de lujo de una historia y dos pisos al estilo de Japandi, una combinación armónica de minimalismo japonés y funcionalidad escandinava. El espacio, los diseños reflexivos y las tecnologías avanzadas crean un ambiente ideal para vivir y recrear.

📌 Información básica:

  • Categoría: Del constructor

  • Tipo: Casa

  • Superficie total: 170 m2

  • Pisos: 2

  • Vista desde las ventanas: Montañas. ⛰

  • Región: Playa soleada, Bulgaria

  • Precio: 330,000 €

  • Precio por m2: especificado

✨ Planificación e instalaciones:

  • ✅ Amplia sala de estar, cocina y comedor - 44 m2

  • ✅ Dormitorio principal con vestidor

  • ✅ Dos dormitorios para bebés

  • ✅ Dos baños + aseos

  • ✅ Baño de invitados y despensa

  • ✅ Lavandería y armario extra

  • ✅ Dos terrazas y una gran terraza - 15 m2

  • ✅ Patio privado y 2 plazas de aparcamiento

🛠️ Construcción:

  • 🚧 ¡La construcción ya ha comenzado!

  • ⏳ Se especifican las fechas de entrega (el pedido es posible en la etapa de construcción)

🏘️ Instalaciones en el complejo:

  • entrada pavimentada

  • Zonas verdes y diseño paisajístico

  • Parque infantil

  • piscina

  • Sistema de control de acceso

  • Infraestructura conveniente para todo el año

  • 💡 Smart Home: Integración de Smart Home Technologies

💳 Términos de compra:

El pago en efectivo es posible, se ofrecen planes de pago flexibles y asistencia en la selección de condiciones individuales.

Localización en el mapa

Kosharitsa, Bulgaria

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Casa club Elite Nesebar
Nesebar, Bulgaria
de
$86,669
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pomorie, Bulgaria
de
$243,540
Está viendo
Casa rural Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bulgaria
de
$384,536
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pomorie, Bulgaria
de
$243,540
Victoria Casa Casa Zdessy kazhdy diseñado con zabotoy o su comodidad y coziness.📌 Información básicaCategoría: La venta secundariaTipo: CasaPlaza General: 116 m2Plaza: 166 m2Tipo de extremo: En la cápsulaRegión: Pomorie, BolgariyaPrecio: 209 000 €Precio por m2: exacto✨ Ventajas del complejo🔹…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Casa club Elite Nesebar
Casa club Elite Nesebar
Nesebar, Bulgaria
de
$86,669
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 54–84 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡El nuevo edificio del constructor para todo el año! No más de cinco minutos de una hermosa playa y en una ubicación perfecta! Sin cuota de mantenimiento! Hay cinco pisos + una planta sótano. 20 apartamentos, 20 plazas de aparcamiento, 20 almacenes. El edificio tiene una entrada y un ascenso…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.0
86,521
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
134,588
Desarrollador
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Bulgaria
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
15.07.2020
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
Mostrar todas las publicaciones