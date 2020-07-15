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Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

Obidim, Bulgaria
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ID: 38154
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

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  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Blagoevgrad
  • Barrio
    Bansko
  • Pueblo
    Obidim

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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