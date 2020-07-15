Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

🏔 Apartamento en Bansko redomod con podzhmnicom

📍 Bansko, Balgariya

🚠 Hasta la jubilación

💰 Estudios de 52 700 €

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📅 Complejo de concesionarios

Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. La Senaydia suda adoptó un zjaute cruglýy izd: zimoy para lyjams y snowbordom, letom para bosque, proglokami, pristyvom y tranquila vida rhytmom.

En venta apartamentos en un nuevo complejo residencial Mountain SPA Residence es un proyecto moderno con un post-emnicom y todos los resorts.

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🏡 Versión actual

Estudio 30 m2

✔ 1

✔ El departamento listo.

✔ la planificación conveniente

✔ dla ддыха y arendы

💰 Precio 52 700 €

Takje dostupnы quartirы con 1 y 2 dormitorios, apartamentos familiares y áticos.

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🏢 O complexe

✔ Zakretia territoria

✔ arquitectura moderna

✔ Aparcamiento

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✔ gestión profesional

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Dila ownnikov preusmotrenы:

🏊 SPA complejo

♨️ Parnie and wellness-zone

💪 Trenaj ny sal

🍷 restaurador

🌿 patio

📍 Rectome

✔ Gornolyzhnыy Postvomnik - 350 m

✔ restaurador y café

✔ supermercado

✔ SPA y complejo termönje

✔ Central Bansko

✔ Goryni Pirin y Ruta Turística

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💳 Condiciones de compra

✔ Bronj

✔ En el caso de una entidad que no sea residente de un Estado Miembro, se informará en esta columna.

✔ diseño remoto

🔥 al 100% quejas bonificación y regalo del constructor - esquís, garantizando tus ingresos

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📈 Es una opción interesante.

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• la entrada del valle del castillo, con un montón de resort europeo

• Posibilidad del pueblo y los ingresos derivados de Arendí

🤝 Operaciones de liberación de Polnois: selección Acerca, verificación de documentos, compra remota y ayuda con daljnayshay Arendoi.

📞 Escribe o coloca las posturas de la postura de lo real.