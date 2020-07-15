Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

🏔 Apartamento en Bansko redomod con podzhmnicom
📍 Bansko, Balgariya
🚠 Hasta la jubilación
💰 Estudios de 52 700 €
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📅 Complejo de concesionarios
Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. La Senaydia suda adoptó un zjaute cruglýy izd: zimoy para lyjams y snowbordom, letom para bosque, proglokami, pristyvom y tranquila vida rhytmom.
En venta apartamentos en un nuevo complejo residencial Mountain SPA Residence es un proyecto moderno con un post-emnicom y todos los resorts.
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🏡 Versión actual
Estudio 30 m2
✔ 1
✔ El departamento listo.
✔ la planificación conveniente
✔ dla ддыха y arendы
💰 Precio 52 700 €
Takje dostupnы quartirы con 1 y 2 dormitorios, apartamentos familiares y áticos.
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🏢 O complexe
✔ Zakretia territoria
✔ arquitectura moderna
✔ Aparcamiento
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✔ gestión profesional
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Dila ownnikov preusmotrenы:
🏊 SPA complejo
♨️ Parnie and wellness-zone
💪 Trenaj ny sal
🍷 restaurador
🌿 patio
📍 Rectome
✔ Gornolyzhnыy Postvomnik - 350 m
✔ restaurador y café
✔ supermercado
✔ SPA y complejo termönje
✔ Central Bansko
✔ Goryni Pirin y Ruta Turística
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💳 Condiciones de compra
✔ Bronj
✔ En el caso de una entidad que no sea residente de un Estado Miembro, se informará en esta columna.
✔ diseño remoto
🔥 al 100% quejas bonificación y regalo del constructor - esquís, garantizando tus ingresos
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📈 Es una opción interesante.
• Odin de Samyh popularyh balgarii
• vыsokiy prunus en temporada
• bienes raíces en la oficina del cartero
• la entrada del valle del castillo, con un montón de resort europeo
• Posibilidad del pueblo y los ingresos derivados de Arendí
🤝 Operaciones de liberación de Polnois: selección Acerca, verificación de documentos, compra remota y ayuda con daljnayshay Arendoi.
📞 Escribe o coloca las posturas de la postura de lo real.