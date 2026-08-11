Sobre el Programa de Inmigración

El programa para obtener un permiso de residencia en Bulgaria para jubilados extranjeros le permite residir legalmente en el país, utilizar el sistema europeo de atención médica, cuentas bancarias abiertas, comprar bienes raíces y posteriormente solicitar residencia permanente y ciudadanía.

La base es obtener una pensión estatal en el país de residencia. No se requiere inversión inmobiliaria.

El programa es especialmente popular entre los pensionistas de Israel, Rusia, Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia y otros países debido al bajo costo de registro, bajos costos de vida y un clima suave.

Después de obtener un permiso de residencia, el cónyuge a) puede solicitar la condición de miembro del programa de reunificación familiar.