Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Comercial
  4. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Bulgaria

;
Sofía
4
Provincia de Burgas
7
Nesebar
5
Sofia City
4
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Restaurante, cafetería 257 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 257 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 257 m²
Número de plantas 1
💎 EXCLUSIVA: Restaurante listo en VIP ZONE - 104.000 € BENEFIT + Delay! 💎Ofrecemos un restau…
$197,372
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Restaurante, cafetería 358 m² en Pomorie, Bulgaria
Restaurante, cafetería 358 m²
Pomorie, Bulgaria
Área 358 m²
Ofrecemos a la venta un restaurante parcialmente equipado y funcional en 2 niveles, en la pr…
$245,935
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 235 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 235 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 235 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos un amplio restaurante amueblado en el complejo Summer Dreams, en Sunny Beach Resor…
$345,288
Dejar una solicitud
TekceTekce
Restaurante, cafetería 187 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 187 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 187 m²
$421,235
Dejar una solicitud
Restaurante equipado y desarrollado en la ciudad de Nessebar. en Nesebar, Bulgaria
Restaurante equipado y desarrollado en la ciudad de Nessebar.
Nesebar, Bulgaria
Área 149 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos un restaurante equipado y bien equipado a solo 100 metros del mar en la ciudad de …
$351,996
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 98 m² en Ravda, Bulgaria
Restaurante, cafetería 98 m²
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 3
Venta apartamento de tres dormitorios con vistas al mar en el complejo Melia 1, Ravda.La zon…
$79,010
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 1 000 m² en Sofía, Bulgaria
Restaurante, cafetería 1 000 m²
Sofía, Bulgaria
Área 1 000 m²
Real estate agency and everything related to them offers for sale ready-made business namely…
$540,841
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 70 m² en Sofía, Bulgaria
Restaurante, cafetería 70 m²
Sofía, Bulgaria
Área 70 m²
Agencia Inmobiliaria y todo lo relacionado con ellos "KVADRAT" ofrece a la venta un READY BU…
$26,934
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 52 m² en Sofía, Bulgaria
Restaurante, cafetería 52 m²
Sofía, Bulgaria
Área 52 m²
$48,676
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 590 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 590 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 590 m²
$421,856
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 175 m² en Sofía, Bulgaria
Restaurante, cafetería 175 m²
Sofía, Bulgaria
Área 175 m²
$270,421
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Bulgaria

bienes raíces comerciales
hoteles
oficinas
inversiones inmobiliarias
tiendas
Realting.com
Ir