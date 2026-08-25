Nils Ott Real Estates

Sobre la agencia

Nils Ott Real Estate Group

Nils Ott Real Estate Group es una empresa inmobiliaria internacional que opera a nivel mundial, ofreciendo soluciones premium y oportunidades de inversión en los mercados globales.

Trabajamos con clientes privados e inversores que buscan más que ofertas estándar — brindando acceso exclusivo a propiedades seleccionadas, colaboración directa con promotores y un acompañamiento integral en cada etapa del proceso.

Nuestra experiencia abarca:

inversiones inmobiliarias internacionales

procesos de reubicación y cambio de estilo de vida

servicio integral inmobiliario (full-service)

Con una sólida base en el mercado búlgaro — uno de los destinos costeros más dinámicos y de mayor crecimiento en Europa — ofrecemos a nuestros clientes oportunidades únicas tanto para una vida cómoda como para inversiones de alta rentabilidad.

Nuestro enfoque se basa en:

visión global 🌍

profundo conocimiento local 📍

precisión alemana 🇩🇪

Desde la selección de la propiedad adecuada hasta el asesoramiento legal, la reubicación y la gestión a largo plazo, ofrecemos un servicio completo y sin preocupaciones.

No solo vendemos propiedades.

Creamos oportunidades, aseguramos inversiones y ayudamos a nuestros clientes a construir una nueva vida en cualquier parte del mundo.

Nils Ott — Inmobiliaria sin fronteras.