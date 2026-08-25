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Nils Ott Real Estates

Bulgaria, Varna
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Agencia inmobiliaria
En la plataforma
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2 años 9 meses
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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www.nilsott.com
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Sobre la agencia

Nils Ott Real Estate Group

Nils Ott Real Estate Group es una empresa inmobiliaria internacional que opera a nivel mundial, ofreciendo soluciones premium y oportunidades de inversión en los mercados globales.

Trabajamos con clientes privados e inversores que buscan más que ofertas estándar — brindando acceso exclusivo a propiedades seleccionadas, colaboración directa con promotores y un acompañamiento integral en cada etapa del proceso.

Nuestra experiencia abarca:

  • inversiones inmobiliarias internacionales

  • procesos de reubicación y cambio de estilo de vida

  • servicio integral inmobiliario (full-service)

Con una sólida base en el mercado búlgaro — uno de los destinos costeros más dinámicos y de mayor crecimiento en Europa — ofrecemos a nuestros clientes oportunidades únicas tanto para una vida cómoda como para inversiones de alta rentabilidad.

Nuestro enfoque se basa en:

  • visión global 🌍

  • profundo conocimiento local 📍

  • precisión alemana 🇩🇪

Desde la selección de la propiedad adecuada hasta el asesoramiento legal, la reubicación y la gestión a largo plazo, ofrecemos un servicio completo y sin preocupaciones.

No solo vendemos propiedades.
Creamos oportunidades, aseguramos inversiones y ayudamos a nuestros clientes a construir una nueva vida en cualquier parte del mundo.

Nils Ott — Inmobiliaria sin fronteras.

Servicios

Nuestros Servicios

En Nils Ott Real Estate Group ofrecemos una gama completa de servicios inmobiliarios diseñados para clientes internacionales, inversores y quienes buscan una experiencia de reubicación fluida y sin complicaciones.

Nuestros servicios incluyen:

Intermediación inmobiliaria internacional
Compra y venta de propiedades cuidadosamente seleccionadas, con un enfoque especial en el mercado búlgaro

Adquisición de terrenos y proyectos de desarrollo
Acceso a parcelas con alto potencial de inversión y oportunidades de desarrollo

Alquiler y propiedades vacacionales
Soluciones de alquiler a corto y largo plazo, tanto para uso personal como para inversión

Gestión de propiedades y edificios
Servicio integral de gestión, incluyendo la publicación en las principales plataformas internacionales

Due diligence legal y сопровождение de transacciones
Revisión jurídica profesional y acompañamiento completo para garantizar operaciones seguras y transparentes

Valoración de propiedades y análisis de mercado
Tasaciones precisas y asesoramiento estratégico para la toma de decisiones de inversión

Relocation y asistencia migratoria
Apoyo en trámites de residencia, documentación e integración en Bulgaria

Amplia base de datos inmobiliaria
Una de las carteras de propiedades más grandes y actualizadas en la región de Burgas, con actualizaciones diarias y ofertas exclusivas

Nuestros socios
1 agencia
Nuestros agentes en Bulgaria
Nils Ott
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2 647 propiedad
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