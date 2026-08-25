Nils Ott Real Estates

Nils Ott Real Estate Group
Nils Ott Real Estate Group es una empresa inmobiliaria internacional que opera a nivel mundial, ofreciendo soluciones premium y oportunidades de inversión en los mercados globales.
Trabajamos con clientes privados e inversores que buscan más que ofertas estándar — brindando acceso exclusivo a propiedades seleccionadas, colaboración directa con promotores y un acompañamiento integral en cada etapa del proceso.
Nuestra experiencia abarca:
inversiones inmobiliarias internacionales
procesos de reubicación y cambio de estilo de vida
servicio integral inmobiliario (full-service)
Con una sólida base en el mercado búlgaro — uno de los destinos costeros más dinámicos y de mayor crecimiento en Europa — ofrecemos a nuestros clientes oportunidades únicas tanto para una vida cómoda como para inversiones de alta rentabilidad.
Nuestro enfoque se basa en:
visión global 🌍
profundo conocimiento local 📍
precisión alemana 🇩🇪
Desde la selección de la propiedad adecuada hasta el asesoramiento legal, la reubicación y la gestión a largo plazo, ofrecemos un servicio completo y sin preocupaciones.
No solo vendemos propiedades.
Creamos oportunidades, aseguramos inversiones y ayudamos a nuestros clientes a construir una nueva vida en cualquier parte del mundo.
Nils Ott — Inmobiliaria sin fronteras.
Nuestros Servicios
En Nils Ott Real Estate Group ofrecemos una gama completa de servicios inmobiliarios diseñados para clientes internacionales, inversores y quienes buscan una experiencia de reubicación fluida y sin complicaciones.
Nuestros servicios incluyen:
Intermediación inmobiliaria internacional
Compra y venta de propiedades cuidadosamente seleccionadas, con un enfoque especial en el mercado búlgaro
Adquisición de terrenos y proyectos de desarrollo
Acceso a parcelas con alto potencial de inversión y oportunidades de desarrollo
Alquiler y propiedades vacacionales
Soluciones de alquiler a corto y largo plazo, tanto para uso personal como para inversión
Gestión de propiedades y edificios
Servicio integral de gestión, incluyendo la publicación en las principales plataformas internacionales
Due diligence legal y сопровождение de transacciones
Revisión jurídica profesional y acompañamiento completo para garantizar operaciones seguras y transparentes
Valoración de propiedades y análisis de mercado
Tasaciones precisas y asesoramiento estratégico para la toma de decisiones de inversión
Relocation y asistencia migratoria
Apoyo en trámites de residencia, documentación e integración en Bulgaria
Amplia base de datos inmobiliaria
Una de las carteras de propiedades más grandes y actualizadas en la región de Burgas, con actualizaciones diarias y ofertas exclusivas