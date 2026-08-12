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Villas en venta en Bulgaria

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Provincia de Burgas
23
Dobrich
3
Sveti Vlas
4
Nesebar
3
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35 propiedades total found
Villa en Studenets, Bulgaria
Villa
Studenets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Número de plantas 3
Villa en venta, situada en un pintoresco rincón del Adriático en Aguas Buenas en la Costa de…
$1,10M
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Villa en Burgas, Bulgaria
Villa
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Descripción del objeto: Casa de dos pisos con cinco habitaciones en el exclusivo complejo re…
$443,335
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Villa en Burgas, Bulgaria
Villa
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 300 m²
Descripción del sitio: 8 Del Mar - vida junto al mar. Complejo boutique de sólo 8 casas mod…
$451,048
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Villa en Bulgaria
Villa
Bulgaria
Dormitorios 3
Área 98 m²
Descripción del sitio: Villa moderna en Bali con piscina privada, gestión completa y servici…
$234,088
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Villa en Nesebar, Bulgaria
Villa
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 936 m²
Descripción del objeto: Casa con piscina, jardín privado y piscina junto al mar! En el pinto…
$365,406
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Villa en Bulgaria
Villa
Bulgaria
Dormitorios 2
Área 110 m²
Descripción del sitio: Villa moderna en Bali con piscina privada, gestión completa y servici…
$199,831
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Villa en Bezvoditsa, Bulgaria
Villa
Bezvoditsa, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 430 m²
Descripción del objeto: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI En venta hay dos casas que han …
$216,678
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Villa en Sozopol, Bulgaria
Villa
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 300 m²
Objektbeschreibung: ¡Acción al 31.12.2025! ¡Propuesta de la cama del mar! Sólo ahora ofrecem…
$639,460
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Villa en Bojurets, Bulgaria
Villa
Bojurets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una villa única de nueva construcción construida con lo…
$708,425
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Villa 6 habitaciones en Mladinovo, Bulgaria
Villa 6 habitaciones
Mladinovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 000 m²
Número de plantas 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Precio en demanda
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Villa en Pomorie, Bulgaria
Villa
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta una espaciosa y muy luminosa casa de dos pisos,…
$251,216
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Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Descripción del objeto: Esta propiedad se encuentra en **Venid Eco Village** en **Sveti Vlas…
$751,841
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Villa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
🏡Elegante Villa con amplio patio en Victoria Hill - Documentos listos!Ponemos a su atención …
$437,957
VAT
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Bulgarian Expert
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Villa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Villa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 3
🏡 Descripción del inmueble Ofrecemos una exclusiva villa de dos plantas con piscina priva…
$461,206
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Villa en Burgas, Bulgaria
Villa
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Descripción del objeto: Esta casa de cinco habitaciones totalmente amueblada se encuentra en…
$291,687
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Villa en Ravda, Bulgaria
Villa
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Descripción del objeto: Villa de tres pisos en el centro de Ravda, Bulgaria Estamos encanta…
$627,733
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Villa en Nesebar, Bulgaria
Villa
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descripción del objeto: ¿Está buscando un apartamento compacto, cómodo y asequible junto al …
$75,251
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Villa en Lozenets, Bulgaria
Villa
Lozenets, Bulgaria
Área 6 670 m²
$3,57M
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Villa 6 habitaciones en Svilengrad, Bulgaria
Villa 6 habitaciones
Svilengrad, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 950 m²
Número de plantas 2
Casa masiva de cuatro dormitorios en un pueblo cerca de Harmanli y Svilengrad. La casa está …
$53,165
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Villa en Burgas, Bulgaria
Villa
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 3
Área 500 m²
Descripción del objeto: A sólo 250 metros de la playa de arena y con vistas al mar! ¡El prec…
$379,679
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Villa en Aheloy, Bulgaria
Villa
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: En venta se encuentra una casa independiente de 4 habitaciones en el…
$127,829
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Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 301 m²
Descripción del objeto: **Venid Eco Village** es un complejo residencial cerrado en Sveti Vl…
$2,08M
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Villa en Nesebar, Bulgaria
Villa
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 210 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta una gran casa de tres pisos de nueva construcci…
$308,311
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Villa en Provincia de Burgas, Bulgaria
Villa
Provincia de Burgas, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 180 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una gran oportunidad de invertir en una espaciosa cas…
$259,210
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Villa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
🏡 Status Eco-Villa con Sea Panorama y Own Sauna: ECO VILLAGE LCDOfrecemos a la venta una luj…
$610,508
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Bulgarian Expert
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Villa en Balchik, Bulgaria
Villa
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 2 450 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa de nueva construcción a altos estándares de la UE.…
$233,171
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Villa en Aytos, Bulgaria
Villa
Aytos, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 129 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una moderna casa de 3 habitaciones en Aytos. Se encue…
$239,797
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Villa 4 habitaciones en Kalofer, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Kalofer, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 450 m²
"SQARE" agency has available for it's clients and colleagues: Sunny,spacious and cozy vil…
$27,119
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Villa 7 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Villa 7 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 500 m²
$194,703
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Villa en Kosharitsa, Bulgaria
Villa
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 1
Ofrecemos comprar una nueva casa moderna en construcción en el pueblo de Kosharitsa sin gast…
$175,449
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Parámetros de las propiedades en Bulgaria

con Garaje
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