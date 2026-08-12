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Estudios en venta en Bulgaria

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Provincia de Burgas
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Nesebar
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Sveti Vlas
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Pomorie
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149 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 4/5
Aquí hay un anuncio profesional para la propiedad en uno de los complejos más populares y el…
$78,573
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Estudio 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 33 m²
$69,277
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Estudio 1 habitación en Pomorie, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/6
⚓ POMORIYA: Un estudio acogedor en una casa residencial sin taxis de apoyoOfrecemos a la ven…
$68,019
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 6
💎 Premium en Marvel Deluxe: Estudios con salida a Green 💎Ofrecemos a la venta un estudio ele…
$59,809
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio en un edificio residencial con bajos gas…
$73,606
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Estudio en Gospodinovo, Bulgaria
Estudio
Gospodinovo, Bulgaria
$45,250
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Estudio 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 33 m²
$57,703
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/10
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo Barceló Royal B…
$86,883
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio en Sunny Day 6, en el complejo Sunny Bea…
$36,247
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El complejo residencial "Harmony Suites Monte Carlo" es un excelente representante de la cla…
$71,467
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/8
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado studio en el complejo Majestic, en PRIMERA LÍNE…
$57,000
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 3
SUN CITY 1: Amplio apartamento en una zona tranquila de Sunny Beach!Le ofrecemos una gran op…
$81,107
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Estudio 1 habitación en Ravda, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/7
✨ Prestigioso y acogedor en Emerald Beach Resort: Su estudio está en desacuerdoOfrecemos a l…
$44,644
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/5
APHRODITE 1: Cozy studio with heated floors in Sunny Beach! We offer to your attention a stu…
$64,277
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/3
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas panorámicas al mar …
$71,063
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/6
RESUMEN Royal Sun: Espacioso estudio en uno de los complejos más populares!El complejo Royal…
$74,988
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Estudio 1 habitación en Varna, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/5
Oferta directa del desarrollador — No посредников, No hay costes adicionalesHills es un mode…
$73,609
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en PRIMERA LÍNEA DE MAR en el …
$111,820
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Estudio 1 habitación en Ravda, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un apartamento amueblado de una habitación en un edificio residencial de nueva con…
$46,298
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Estudio 1 habitación en Ravda, Bulgaria
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Ravda, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de una habitación, sin amueblar, listo para entrar a vivi…
$41,785
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Estudio 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 31 m²
$57,702
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Rodina 1", Sve…
$83,599
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/5
🌊 La primera línea: Estudio con una vista panorámica en la luz-VlasOfrecemos a la venta un e…
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4/4
Cozy studios with panoramnыm vidom at sea and gory!Ofrecemos su atención al estudio de apart…
$80,225
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
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Área 27 m²
Piso 1
Playa soleada📍800 metros del marEstudio con sobriedadПодстадь: 27 m2 Plus 2 m2Beneficios fis…
$56,535
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/7
🌴 Inversión ideal con ingresos garantizados: Estudio grande en el tercer piso de Tarsis Nova…
$52,372
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/6
🏗️ PERSPECTIVE AND COMFORT: MAGNOLIA 10 — START OF SALESIntroducing a new stage in the devel…
$70,604
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 45 m²
Piso 2/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas al mar en el comple…
$112,829
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Estudio 1 habitación en Burgas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Burgas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio sin amueblar en un edificio residencial …
$52,273
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/5
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio, elegantemente amueblado, en el complejo…
$82,132
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