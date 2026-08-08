  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Mery Estate

Mery Estate

гр.Несебър,ул.Плиска 9
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Nuestros agentes en Bulgaria
Anelia Grozeva
Anelia Grozeva
Agencias cercanas
PRO Silver
CARE ESTATE BG
Bulgaria, Pomorie
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Propiedades residenciales 2
Agencia Nacional de Investigación y Ejecución de la Unión Europea, Transferencia y Ejecución de la Unión Europea недвижими имоти повече от пет години. отдаване под наем на недвижими имоти, гарантираща на клиента максимална сигурност и спокойствие по време и след сключване на сделката. …
Dejar una solicitud
BESTAY PROPERTY LTD
Bulgaria, Sofia City
Gründungsjahr des Unternehmens 2004
Propiedades residenciales 17 Bienes raíces comerciales 11 Parcelas 1
Bestay Property — una agencia inmobiliaria que apoya a la gente para encontrar o vender su casa, tierra u otra propiedad en Sofía y en todo Bulgaria. Ayudamos a las empresas a lograr el éxito, adquiriendo o vendiendo inversión en vivienda, oficina, hotel, tienda, restaurante u otra propiedad…
Dejar una solicitud
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bulgaria, Sofia City
Gründungsjahr des Unternehmens 2013
Propiedades residenciales 283 Bienes raíces comerciales 85 Parcelas 37
La compañía se fundó en 2013. La meta principal de la agencia «Kvadrat» es ayudar adecuadamente a sus clientes en la compra o la venta de propiedades. Intentamos mejorar y salir a nuevos mercados más allá de Bulgaria, así como diferenciarnos por nuestra atención al cliente. Misión: satisf…
Dejar una solicitud
Oazis realty
Bulgaria, Nesebar
Gründungsjahr des Unternehmens 2020
Propiedades residenciales 1823 Bienes raíces comerciales 128
Agencia búlgara «Oasis realty». Nuestra propia base de datos incluye más de 500 propiedades verificadas excepcionales. Estamos situados en la costa sur del país en la ciudad de Nesebar.Vendemos apartamentos, casas, objetos de inversión, propiedades primarias y secundarias. Además, prestamos …
Dejar una solicitud
My Sunny Bulgaria
Bulgaria, Svilengrad
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 6 Alquiler a largo plazo 1
Nosotros de "MySunnyBulgaria" somos una empresa con un equipo joven y dinámico, especializado en el ámbito de la mediación profesional para el comercio de venta o las relaciones de alquiler para todo tipo de propiedades – residenciales, comerciales, de oficina, industriales, parcelas y vivie…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir