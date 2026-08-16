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Propiedades residenciales en venta en Kazanlak, Bulgaria

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560 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
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$61,205
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Casa de dos dormitorios en Venera Palace, Sunny Beach Amplias interiores, comodidades de lu…
$192,122
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio en Sunny Beach ubicación ideal y comodidad de vida Venta de un estudio compacto y f…
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSvetiVlas,południowewybrzeżeEl complejo Raduga 1 …
$76,357
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Apartamento 4 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en Nessebar, Costa del Sur Poseidon - Nessebar compl…
$368,799
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento con un dormitorio en Sunny Beach La Costa Sunny es una ubicación única donde el…
$68,584
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de un dormitorio – Confort en una zona tranquila de St.Vlas El apartamento con …
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en St. Vlas, Costa del Sur El complejo Lazur 1 está …
$129,152
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Ravda, Costa Sur Riviera Fort Beach - pu…
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Sunny Beach, Sur Coast El complejo Lagun…
$50,312
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Inmobiliaria en Bulgaria en venta: apartamento en Sveti Vlas, costa sur Tryavna Playa se enc…
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en Nessebar, Costa del Sur El complejo Esteban se en…
$184,607
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en Aheloy, Costa del Sur Le ofrecemos un estudio en …
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
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Apartamento de una habitación en Holy Vlass para exigentes Presentamos una oportunidad únic…
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSłonecznymBrzegu,PołudnioweWybrzeżeComplejo resid…
$72,097
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Sunny Beach, Sur Coast Trakia es un comp…
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Casa 4 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Presentamos una propiedad única situada en la pintoresca zona de Lahana en Sarafovo, a pocos…
$285,275
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Sveti Vlas, Costa Sur Siana 4 es un pequ…
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
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Propiedad en Bulgaria para la venta: apartamento en Sveti Vlas, Costa Sur Sirena Complex es …
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento con dos dormitorios en complejo Esteban, Nessebar El exclusivo apartamento en p…
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
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Piso 4
GOESTE Inmobiliaria El Organismo presenta:En venta un amplio apartamento de dos dormitorios …
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Encantador estudio en la tranquila esquina del Sunny Bank Espacioso estudio en un complejo …
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
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Propiedad búlgara en venta: apartamento en Sunny Beach, Sur Coast Le ofrecemos un apartament…
$55,914
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento que puede convertirse en su propio paraíso junto al mar Bienvenido al Sunny Ban…
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento con un dormitorio rodeado de lujo en Sunny Bank Le invitamos a conocer la inusu…
$70,531
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento con vista al mar en Santa Vlasa En el pintoresco complejo de Saint Vlas en la c…
$105,176
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de dos dormitorios en Sky Dreams, Saint Vlas Amplio apartamento con dos dormito…
$155,774
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Propiedad búlgara en venta: apartamento en Sveti Vlas, costa sur Villa Calabria es un hermos…
$69,189
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Propiedad búlgara en venta: apartamento en Sveti Vlas, Costa Sur Ofrecemos a la venta un apa…
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