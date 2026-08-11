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Permiso de residencia en Bulgaria

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Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$5,702
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Sobre el Programa de Inmigración

Obtenga un permiso de residencia en Bulgaria sobre la base del registro de una oficina de representación comercial de una empresa extranjera.

El programa es adecuado para propietarios de negocios, directores de empresas, empleados, así como personas designadas por representantes de ventas de una entidad jurídica extranjera. The representative office is registered in the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and does not conduct commercial activities, but serve as the basis for obtaining a residence permit.

El estado se emite hasta un año con la posibilidad de una extensión ilimitada. Después de cinco años de residencia, es posible solicitar la residencia permanente y luego la ciudadanía búlgara en cumplimiento de los requisitos de la ley.

Ventajas
Plazo de obtención
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de 3 meses
Costos
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$5,702
Ingresos adicionales
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Hay
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