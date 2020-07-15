  1. Realting.com
Complejo residencial Premium klass na pobereze Bolgarii

Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,089
3
ID: 27580
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Ciudad
    Sveti Vlas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Vida de lujo en la costa

¡Listo para la temporada de verano de 2027!

Impresionantes espaciosos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y áticos

¿Quién no quiere disfrutar de una vida inolvidable de verano en la playa?

Te esperan puestas de sol, interiores bien equipados y el magnífico territorio del apart-hotel. Todo esto en un gran lugar con vistas al mágico Mar Negro y un impresionante panorama de toda la bahía del resort Sunny Beach - hermoso en cualquier momento del día.

Tanto si te gusta nadar, practicar bodyboard o simplemente relajarse en una playa de arena suave con tu familia, la ubicación significa que tanto la playa como las olas están literalmente a 100 metros de la puerta.

El complejo es un verdadero paraíso para unas vacaciones familiares de verano, que ofrecen dos piscinas de agua dulce, piscinas infantiles y impresionantes toboganes de agua. En verano, hay un programa de animación de 7 días del apart-hotel.

El complejo se encuentra en la parte occidental de Sveti Vlas, a poca distancia de todas las pintorescas playas de la ciudad y del club de yates Dinevi Marina, así como a solo 5 minutos en coche del paseo marítimo de Sunny Beach. Los cafés de playa, restaurantes acogedores, discotecas, bares y vida nocturna de la costa están a pocos minutos.

Esta es una rara y única oportunidad: apartamentos acogedores, elegantes y lujosos en una ubicación magnífica, cerca del centro de Sveti Vlas y a solo 5 minutos de la vida nocturna de Sunny Beach.

Ideal para la inversión y residencia permanente o estacional, gracias a una combinación de factores clave: excelente ubicación, construcción de alta calidad y interiores cuidadosamente diseñados.

Los apartamentos están alquilados con acabados y muebles completos, totalmente listos para vivir o alquilar.

El complejo está diseñado para vivir todo el año.

Tipo de vivienda
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 44.5 – 62.0
Precio por m², USD 3,193 – 3,488
Precio del apartamento, USD 155,201 – 197,954
Apartamentos Estudio
Área, m² 39.3
Precio por m², USD 3,232
Precio del apartamento, USD 127,089

Localización en el mapa

Sveti Vlas, Bulgaria
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

