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Terreno y parcelas en venta en Bulgaria

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88 propiedades total found
Parcela en Bryastovets, Bulgaria
Parcela
Bryastovets, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
$160,416
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Parcela en Kosharitsa, Bulgaria
Parcela
Kosharitsa, Bulgaria
Ofrecemos terreno agrícola con vistas al mar en el pueblo de Kosharitsa. La parcela tiene…
$45,452
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Parcela en Marinka, Bulgaria
Parcela
Marinka, Bulgaria
$44,432
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Parcela en Tankovo, Bulgaria
Parcela
Tankovo, Bulgaria
Descripción del objeto: Landplot for sale as a long-term investment Estamos ofreciendo a la…
$34,257
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Nils Ott Real Estates
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Parcela en Marinka, Bulgaria
Parcela
Marinka, Bulgaria
$19,158
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Parcela en Nesebar, Bulgaria
Parcela
Nesebar, Bulgaria
$317,369
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Parcela en Pomorie, Bulgaria
Parcela
Pomorie, Bulgaria
$61,195
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Parcela en Kosharitsa, Bulgaria
Parcela
Kosharitsa, Bulgaria
Ofrecemos un terreno urbanizable en el pueblo de Kosharitsa. El terreno tiene una superfi…
$141,017
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Parcela en Nesebar, Bulgaria
Parcela
Nesebar, Bulgaria
Ofrecemos un terreno con un proyecto aprobado cerca del complejo Sunny View Central, en el c…
$578,996
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Parcela en Kamenar, Bulgaria
Parcela
Kamenar, Bulgaria
$22,966
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Parcela en Nesebar, Bulgaria
Parcela
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 2 habitaciones en el complejo residen…
$45,708
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Nils Ott Real Estates
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Parcela en Chernomorets, Bulgaria
Parcela
Chernomorets, Bulgaria
Área 6 686 m²
Ofrecemos un terreno regulado para la construcción de viviendas en la ciudad de Chernomorets…
$661,535
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Parcela en Kosharitsa, Bulgaria
Parcela
Kosharitsa, Bulgaria
Ofrecemos un terreno regulado con vistas al mar y a la montaña en la zona de Cholakova Chesh…
$765,693
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Parcela en Burgas, Bulgaria
Parcela
Burgas, Bulgaria
Precio en demanda
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Parcela en Tankovo, Bulgaria
Parcela
Tankovo, Bulgaria
Descripción del objeto: Le ofrecemos una atractiva parcela de construcción en el pueblo de T…
$59,137
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Parcela en Sredets, Bulgaria
Parcela
Sredets, Bulgaria
Descripción del objeto: Le ofrecemos una parcela de tierra con una superficie de 4570 metros…
$23,177
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Parcela en Pomorie, Bulgaria
Parcela
Pomorie, Bulgaria
Descripción del objeto: En venta se encuentra una amplia parcela de tierra en la localidad c…
$283,986
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Parcela en Sveti Vlas, Bulgaria
Parcela
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 467 m²
Ofrecemos un terreno regulado con vistas al mar en la zona de Intsaraki, Sveti Vlas. El t…
$70,247
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Parcela en Kosharitsa, Bulgaria
Parcela
Kosharitsa, Bulgaria
$63,474
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Parcela en Sveti Vlas, Bulgaria
Parcela
Sveti Vlas, Bulgaria
Descripción del objeto: En la zona deseable de Sveti Vlas, a pocos minutos del mar y todas l…
$421,358
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Parcela en Tankovo, Bulgaria
Parcela
Tankovo, Bulgaria
Ofrecemos terrenos agrícolas en el pueblo de Tankovo, región de Burgas. La parcela tiene …
$75,479
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Parcela en Lozenets, Bulgaria
Parcela
Lozenets, Bulgaria
$265,436
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Parcela en Kableshkovo, Bulgaria
Parcela
Kableshkovo, Bulgaria
Área 2 638 m²
$12,579
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Parcela en Obzor, Bulgaria
Parcela
Obzor, Bulgaria
Área 14 561 m²
Una parcela preparada para la construcción cerca de una de las playas más bellas de la costa…
$1,38M
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Parcela en Kosharitsa, Bulgaria
Parcela
Kosharitsa, Bulgaria
Ofrecemos a la venta un terreno regulado con vistas al mar en el pueblo de Kosharitsa. La…
$93,348
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Parcela en Medovo, Bulgaria
Parcela
Medovo, Bulgaria
PARTE EN MEDOVA: Una oportunidad única con su propio pozo mineral!Ponemos a su atención un a…
$63,420
VAT
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Bulgarian Expert
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Parcela en Kamenar, Bulgaria
Parcela
Kamenar, Bulgaria
$34,622
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Parcela en Ravadinovo, Bulgaria
Parcela
Ravadinovo, Bulgaria
Área 591 m²
$69,277
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Parcela en Tankovo, Bulgaria
Parcela
Tankovo, Bulgaria
Ofrecemos terreno agrícola en el pueblo de Tankovo, región de Burgas. La parcela tiene un…
$73,156
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Parcela en Nesebar, Bulgaria
Parcela
Nesebar, Bulgaria
Área 4 847 m²
Ofrecemos un terreno regulado para construcción residencial en Boruna, en el complejo Sunny …
$164,067
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