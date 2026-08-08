Sobre la agencia

La agencia inmobiliaria Gin ⁇ Dom se ocupa de la mediación entre vendedores y compradores de bienes raíces.

También nos ocupamos de trabajos de construcción y reparación de acabados.

También mediamos en proyectos de inversión más grandes.

Ofrecemos una variedad de propiedades en el área de Burgas, por ejemplo, en los resorts de Sunny Beach, Nessebar, Sveti Vlas, Pomorie, Ravda, Sozopol, y muchos otros lugares a lo largo de la costa del Mar Negro.

Estamos con usted desde su búsqueda de una propiedad hasta su compra.

¡Elíjanos y tendrás la propiedad de ensueño!