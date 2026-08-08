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GINY DOM

Bulgaria, Burgas
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2021
En la plataforma
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2 años 9 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Página web
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www.ginydom.com/bg
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Sobre la agencia

La agencia inmobiliaria Gin ⁇ Dom se ocupa de la mediación entre vendedores y compradores de bienes raíces.

También nos ocupamos de trabajos de construcción y reparación de acabados.

También mediamos en proyectos de inversión más grandes.

Ofrecemos una variedad de propiedades en el área de Burgas, por ejemplo, en los resorts de Sunny Beach, Nessebar, Sveti Vlas, Pomorie, Ravda, Sozopol, y muchos otros lugares a lo largo de la costa del Mar Negro.

Estamos con usted desde su búsqueda de una propiedad hasta su compra.

¡Elíjanos y tendrás la propiedad de ensueño!

Servicios

- mediación entre vendedores y compradores de bienes raíces

- obras de construcción y acabado

- mediar en proyectos de inversión más grandes

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