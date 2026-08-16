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Propiedades residenciales en venta en Stara Zagora, Bulgaria

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Maglizh
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento en Maglizh, Bulgaria
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Maglizh, Bulgaria
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
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Azur Aqua 2 es un lujoso complejo residencial con impresionantes vistas al mar, situado en l…
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
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Casa 12 habitaciones en Stara Zagora, Bulgaria
Casa 12 habitaciones
Stara Zagora, Bulgaria
Habitaciones 12
Dormitorios 4
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$259,715
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
Apartamento
Skobelevo, Bulgaria
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento 3 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento en Skobelevo, Bulgaria
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Apartamento
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
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Apartamento 4 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento 1 habitación en Cherganovo, Bulgaria
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Cherganovo, Bulgaria
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Apartamento 2 habitaciones en Cherganovo, Bulgaria
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