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Oficinas en Venta en Bulgaria

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Sofía
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13 propiedades total found
Oficina 42 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 42 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/6
Modern Office – Complejo Vigo Panorama, Nessebar Nos complace ofrecer a la venta una oficina…
$128,300
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Oficina 105 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Oficina 105 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 105 m²
Número de plantas 1
🏢 Inmobiliaria Comercial en la Santa Vas: Objeto Comercial PreparadoOfrecemos a la venta una…
$258,863
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Bulgarian Expert
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Oficina 42 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 42 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 42 m²
Número de plantas 5
RESUMEN Una oficina en el barrio de Seagull: ¡El espacio perfecto para tu negocio en Sunny B…
$74,787
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TekceTekce
Local comercial en el complejo Sunny Beach en Nesebar, Bulgaria
Local comercial en el complejo Sunny Beach
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un amplio local comercial en el complejo Sunny Beach. La propiedad tiene una su…
$117,901
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Oficina 44 m² en Ruse, Bulgaria
Oficina 44 m²
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/5
Estamos encantados de ofrecer esta oficina luminosa y funcional en alquiler, situada en el q…
$303
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Oficina 20 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 20 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 20 m²
La oferta perfecta para iniciar su negocio o una inversión rentable en uno de los resorts má…
$46,690
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Oficina 12 m² en Ruse, Bulgaria
Oficina 12 m²
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 12 m²
Piso 2/2
Ofrecemos una oficina con una superficie de 12 metros cuadrados, situada en el segundo piso …
$60
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Oficina 34 m² en Ruse, Bulgaria
Oficina 34 m²
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 2
Ofrecemos una oficina con una superficie de 34 metros cuadrados, situada en el segundo piso …
$150
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Oficina en el complejo Golden Dreams, Sunny Beach Resort en Nesebar, Bulgaria
Oficina en el complejo Golden Dreams, Sunny Beach Resort
Nesebar, Bulgaria
Área 60 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una amplia oficina sin muebles en el complejo Golden Dreams, Sunny Beach Resort.La…
$97,773
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Oficina 67 m² en Sofía, Bulgaria
Oficina 67 m²
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 67 m²
$68,449
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Oficina 59 m² en Sofía, Bulgaria
Oficina 59 m²
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 59 m²
$60,906
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Oficina 100 m² en Sofía, Bulgaria
Oficina 100 m²
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 100 m²
$62,197
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Oficina 36 m² en Sofía, Bulgaria
Oficina 36 m²
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 36 m²
$37,959
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