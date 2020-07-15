Complejo residencial Apartamenty v Bansko u gor

🏔 Apartamentos en Bansko por las montañas Silencio Nuevo proyecto club Silencio desde 51,400 €

📍 Bansko, Bulgaria 🚠 El ascensor está a unos 800 metros. 🏡 Sólo hay 43 apartamentos en el proyecto.

📅 Comisión - 2027

Si has estado en Bansko, sabes por qué te encanta. En invierno - pistas de esquí y nieve de Pirin, en verano - aire de montaña, paseos en el parque nacional, restaurantes y el ambiente tranquilo de una pequeña ciudad europea.

Apartamento en venta en el nuevo complejo residencial RADA Boutique Residence, que se está construyendo en una zona tranquila de la ciudad cerca del centro histórico.

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🏡 Versión actual

Estudio 36.93 m2

✔ 1a planta

✔ diseño

✔ panorámica

✔ chimenea

✔ vista de montaña

💰 Costo - 51,400 euros

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, apartamentos familiares y áticos también están disponibles.

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🏢 Acerca del proyecto

✔ Sólo 43 apartamentos.

✔ alpine architecture

✔ materiales naturales en la decoración de fachadas

✔ terrazas

✔ subterráneo

✔ cerrado

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Los residentes cuentan con:

♨️ área de spa

vapor y áreas de descanso

🌿 patio

🚗 estacionamiento

🔒 acceso controlado

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📍 ¿Qué sigue?

• Centro histórico de Bansko

• Restaurantes y cafeterías

• supermercados

• Complejos de SPA

• Infraestructura de esquí

• Rutas a pie en las Montañas Pirin

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💳 Condiciones de compra

✔ reserva - 2.000 €

✔ Monto

✔ nómina

Este proyecto es adecuado tanto para sus propias vacaciones como para alquilar.

Los nuevos complejos de cámara en Bansko se están volviendo más pequeños, por lo que estos objetos están tradicionalmente en demanda entre compradores de diferentes países de Europa.

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📞 Escribe o llama - Voy a enviar planes actuales, precios y te diré qué apartamentos están disponibles y organizar una reunión con el desarrollador para discutir los matices y condiciones de compra.