Propiedades residenciales en venta en Varna, Bulgaria

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Varna
¿Qué aporta comprar bienes inmuebles en Varna a un inversor extranjero?
Comprar bienes inmuebles en Varna es una oportunidad para vivir en un popular complejo turístico búlgaro con una naturaleza pintoresca y una infraestructura bien desarrollada. La propiedad adquirida también puede generar buenos beneficios a través de su alquiler durante toda la temporada de baño.
¿Qué impuestos y tarifas deben añadir los extranjeros al precio de un inmueble en Varna?
Al comprar, solo debe pagar un impuesto: el municipal. Su valor es del 1,5%-3,5% del valor de la propiedad comprada en Varna. Se pagan también dos tarifas: la notarial (0.1%-1% del precio de la propiedad) y la de registro (0.1%).
¿Dónde es más rentable comprar un inmueble en Varna del propietario?
Las mejores zonas son Levski, Chaika y Breeze. Estas son ubicaciones céntricas de la ciudad, muy adecuadas para vivir y alquilar.
¿A qué precios se venden de media los inmuebles de Varna?
El coste de un metro cuadrado en el antiguo fondo es de 700-1500 euros. Por un metro cuadrado de apartamentos y casas nuevas, se pide de 1500 a 2000 euros. Las propiedades ubicadas frente a la costa pueden costar un 10% más que otras ofertas del mercado.