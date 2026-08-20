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Propiedades residenciales en venta en Varna, Bulgaria

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apartamentos
245
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
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Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 4/5
Código de objeto: 20260720120658Residencia Botánica – cómoda vida cerca del mar y el Jardín …
$215 829
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Apartamento 3 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/4
🏰 Espacio de la reina en Sunny Fort: 130 M2 y Sur SunOfrecemos a la venta un apartamento úni…
$121 010
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Estudio en un edificio residencial de nueva construcción en Varna, en la zona de LevskiUbica…
$83 941
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 109 m²
Azur Aqua es un complejo de lujo con una increíble vista al mar en la zona más verde de la c…
$521 817
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 80 m²
Nuevo complejo de villas con apartamentos con infraestructura propia, Varna, Alain MackUbica…
$151 827
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Apartamento de 2 dormitorios en complejo con piscina con agua mineral, VarnaUbicaciónSólo 4 …
$290 656
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Apartamento con 1 dormitorio en un nuevo complejo de lujo, a tan solo 100 metros de la playa…
$296 469
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/6
Código de objeto: 20260720112312Azur Aqua 2 - una inversión rentable en bienes raíces por el…
$384 153
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Apartamento en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Área 68 m²
Nuevos edificios residenciales en la ciudad de Varna, cerca del Grand Mall Varna centro come…
$186 225
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 2/8
Código de objeto: 20260714164212Grand Millennium es un nuevo complejo residencial situado en…
$224 132
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Apartamento con 1 dormitorio en un nuevo edificio residencial en Varna, con un panorama del …
$149 978
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 152 m²
BOTANIC GARDEN - un nuevo complejo protegido junto al Jardín Botánico, cerca de "St. St. Con…
$535 701
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 3/5
VillApart Arcanum — A Premium Lifestyle by the SeaVillApart Arcanum es un proyecto residenci…
$82 232
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Apartamento 2 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 4/5
Código de objeto: 20260709075835Residencia Botánica - acogedores apartamentos para una cómod…
$334 526
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Apartamento en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Área 61 m²
Edificio residencial de nueva construcción en Varna, Levski area Ubicación El edificio está…
$150 102
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 37 m²
Complejo residencial de nueva construcción con infraestructura desarrollada a 5 minutos en c…
$74 421
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Apartamento con 1 dormitorio con vistas al mar en un prestigioso complejo en el mar en Varna…
$182 532
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 135 m²
Nuevo complejo de casas unifamiliares cerca de la playa Riviera, Golden SandsUbicaciónUna op…
$320 260
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Apartamento 2 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 2/8
Código de objeto: 20260714164421El Gran Milenio fue creado para aquellos que aprecian el niv…
$187 114
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Apartamento 1 habitación en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/6
Código de objeto: 20260709131257Azur Aqua 2 – un nuevo nivel de confort en la costa búlgaraA…
$346 274
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Apartamento en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Apartamento amueblado en un complejo de lujo, en el famoso complejo Golden Sands.VentajasExc…
$158 944
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Apartamento en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Apartamento de 2 dormitorios en un complejo de nueva construcción en Varna, distrito de Izgr…
$229 037
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 76 m²
$212 795
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Varna, Bulgaria
Área 42 m²
Complejo de apartamentos de nueva construcción en Varna, a 5 minutos en coche del centro de …
$86 298
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Apartamento en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Área 41 m²
Complejo recién construido en Varna, cerca del parque Vladislav VarnenchikUbicaciónLa ubicac…
$66 000
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Apartamento amueblado con 1 dormitorio en Varna, en la prestigiosa zona de EvksinogradVentaj…
$239 500
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Apartamento en Varna, Bulgaria
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Varna, Bulgaria
Área 64 m²
Edificio residencial de nueva construcción en Varna, distrito de VinicaUbicaciónExcelente ub…
$134 185
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Área 68 m²
Un nuevo proyecto a gran escala en Varna – un edificio residencial con apartamentos, tiendas…
$119 169
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Apartamento en Varna, Bulgaria
Apartamento
Varna, Bulgaria
Estudio amueblado en Varna, Alen Mak districtUbicaciónEl estudio está situado en Varna, en l…
$127 889
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Varna, Bulgaria
Apartamento de 2 dormitorios + garaje en Varna, a 10 minutos de las playas de arena del comp…
$273 216
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Parámetros de las propiedades en Varna, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Varna

¿Qué aporta comprar bienes inmuebles en Varna a un inversor extranjero?

Comprar bienes inmuebles en Varna es una oportunidad para vivir en un popular complejo turístico búlgaro con una naturaleza pintoresca y una infraestructura bien desarrollada. La propiedad adquirida también puede generar buenos beneficios a través de su alquiler durante toda la temporada de baño.

¿Qué impuestos y tarifas deben añadir los extranjeros al precio de un inmueble en Varna?

Al comprar, solo debe pagar un impuesto: el municipal. Su valor es del 1,5%-3,5% del valor de la propiedad comprada en Varna. Se pagan también dos tarifas: la notarial (0.1%-1% del precio de la propiedad) y la de registro (0.1%).

¿Dónde es más rentable comprar un inmueble en Varna del propietario?

Las mejores zonas son Levski, Chaika y Breeze. Estas son ubicaciones céntricas de la ciudad, muy adecuadas para vivir y alquilar.

¿A qué precios se venden de media los inmuebles de Varna?

El coste de un metro cuadrado en el antiguo fondo es de 700-1500 euros. Por un metro cuadrado de apartamentos y casas nuevas, se pide de 1500 a 2000 euros. Las propiedades ubicadas frente a la costa pueden costar un 10% más que otras ofertas del mercado.
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