Vasha Bolgaria

Sobre la agencia

Agencia Inmobiliaria "Tu Bulgaria" durante más de 12 años proporciona soporte completo de transacciones para la compra y venta de bienes raíces.

Para los clientes, ofrecemos nuestra ayuda para seleccionar una opción de nuestra base de datos, juntos estamos buscando exactamente el lugar donde estará cómodo para usted, de acuerdo con sus requisitos. Realizaremos todos los cheques necesarios del apartamento para la ausencia de gravamenes, prepararemos todo para la Transacción y estaremos con usted hasta la firma de la Ley Notaria, y también permaneceremos en contacto y para asistencia en asuntos relacionados con la propiedad de la propiedad.

Los vendedores inmobiliarios con nosotros pueden estar tranquilos sobre la condición de sus apartamentos, asegúrese de recibir dinero de la venta. Las transacciones remotas también se llevan a cabo si cualquiera de las Partes o ambas no pueden estar presentes en persona.

Office - Nessebar, Hristo Kudev Street 17

Las reuniones de la oficina deben organizarse con antelación.