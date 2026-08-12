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Mansiones en venta en Bulgaria

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Casa grande 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa grande 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
$135,026
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Casa grande 7 habitaciones en Sofia City, Bulgaria
Casa grande 7 habitaciones
Sofia City, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Casa Moderna En Venta, Bankya, SofíaBestay Property presenta una casa con arquitectura moder…
$799,688
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Parámetros de las propiedades en Bulgaria

con Garaje
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