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Casas en Venta en Bulgaria

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Bansko
3
Sofía
21
Provincia de Burgas
383
Dobrich
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550 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
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Casa de campo 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Exclusiva!Nuevas casas de media madera con vistas panorámicas al mar y a la montaña, en la p…
$242,739
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Casa 4 habitaciones en Orizare, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Orizare, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡New Build! Moderna casa de 3 dormitorios con jardín privado en Orizare, a solo 10 km de Sun…
$241,904
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Casa 6 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 2
Casa de 4 dormitorios con terraza panorámica, jardín y panorámico en Kosharitsa IBG Real Est…
$300,495
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta, sin amueblar, lista para entrar a vivir, en el pueblo de D…
$92,000
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Casa 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 74 m²
Piso 1/2
ID 333799326Venta de 1/4 villa con 1 dormitorio en un complejo de tipo cerrado "Villa Romana…
$86,572
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Casa 7 habitaciones en Chernograd, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Chernograd, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa de dos pisos con 6 dormitorios peru Aytos Municipio, 40 km a Burgas Estamos encantado…
$125,788
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 251 m²
Número de plantas 2
ID 30956428 Eco-house con 5 dormitorios en complejo Venid Eco VillagePrecio: 844368 Euro. Ub…
$974,459
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Casa 5 habitaciones en Polski Trambesh, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Polski Trambesh, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa de ladrillo sólido con un amplio jardín, s…
$22,970
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Casa 5 habitaciones en Shtraklevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Shtraklevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios maciza en venta con jardín grande – Pueblo Shtraklevo, Zona de Ruse No…
$79,135
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Casa 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Casa de una sola habitación con patio en Vinarsko Village, Región de Burgas Ofrecemos para l…
$98,293
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
$139,642
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Casa 4 habitaciones en Burgas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Burgas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 272 m²
Piso 2/2
ID 34198842Venta de una casa de 2 plantas en un complejo en la primera línea del mar en el b…
$396,960
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia en estado de concha dentro…
$159,787
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Casa 4 habitaciones en Svilengrad, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Svilengrad, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 1 500 m²
Número de plantas 1
DESCUENTO DE 13000 EURO!!! ¡NO TE PIERDAS ESTA OFERTA!!! Casa de un piso con 4 habitaciones …
$21,266
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Casa 3 habitaciones en Stefan Karadja, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Stefan Karadja, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa, en un bonito pueblo cerca de Durankulak y…
$21,493
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Casa con piscina y vistas al mar - Sveti Vlas Si usted está buscando una propiedad que usted…
$697,487
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Adosado Adosado en Sofía, Bulgaria
Adosado Adosado
Sofía, Bulgaria
$987,176
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Casa en Vladaya, Bulgaria
Casa
Vladaya, Bulgaria
$585,886
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Casa 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
$432,776
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Casa 5 habitaciones en Rogachevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Rogachevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 500 m²
Piso 2/2
#30402716 The settlement: Rogachevo village, Balchik.Superficie total de la parcela: 2.457 m…
$842,765
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa nueva, sin amueblar, lista para entrar a vivir, de tres plantas…
$424,967
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Casa 25 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 25 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 25
Área 1 100 m²
$1,21M
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Casa 4 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia con una superficie total d…
$85,978
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Casa 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 170 m²
Piso 1/1
ID 34161362Ofrecido para la venta una nueva villa de una sola planta en el complejo House Ga…
$387,476
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Casa 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 93 m²
Piso 2/2
ID 34072408Ofrecido para la venta de maisonette en la zona de villa Chalokov escoria pueblo …
$142,347
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Banya, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Banya, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Descripción del objeto: Estamos encantados de ofrecerle una moderna casa de nueva construcci…
$515,505
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Casa 5 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Piso 1/2
ID 34062402 Precio: 364,637 euros.Localidad: CinemoreHabitación: 6Superficie total: 200,35 m…
$417,806
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Casa 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Descripción del objeto: Villas de lujo en la primera línea de mar en el complejo SALT, SUN, …
$530,249
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Casa 5 habitaciones en Varna, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 900 m²
Piso 2/2
Se ofrece una villa de lujo a la venta a 18 km de la ciudad de Varna, junto a un roble. En u…
$2,00M
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Casa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Descripción del objeto: Victoria Paradise es el último proyecto de los complejos Victoria Re…
$364,835
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