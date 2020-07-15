  1. Realting.com
  Casa rural Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Casa rural Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Pomorie, Bulgaria
$243,540
5
ID: 27341
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Pomorie

Sobre el complejo

Victoria Casa Casa Zdessy kazhdy diseñado con zabotoy o su comodidad y coziness.

📌 Información básica

  • Categoría: La venta secundaria

  • Tipo: Casa

  • Plaza General: 116 m2

  • Plaza: 166 m2

  • Tipo de extremo: En la cápsula

  • Región: Pomorie, Bolgariya

  • Precio: 209 000 €

  • Precio por m2: exacto

✨ Ventajas del complejo

  • 🔹 2, 3 o 4 dormitorios

  • 🌳 Posee su espacio privado de aire fresco

  • 🚗 Aparcamiento privado

  • 🏠 Edificios en el almacén

  • 🏊‍♂️ Bassaina general

🛠️ Construcción

  • ⏳ Duración de la construcción: 20 meses

📍 O localizaciones

Victoria Casa inundada en partes verdes y tranquilas la región de Pomorie, no lejos del mar y necesitaba infraestructura Gorodskoy. El equilibrio entre el garmonio natural y el Gorodskoy funcionalnostyu.

💳 Servicios y servicios

Complejo ofrece compras de condiciones de lujo. Takje dostupnы pulchnye formы аты.

Localización en el mapa

Pomorie, Bulgaria

