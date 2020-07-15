Casa rural Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Victoria Casa Casa Zdessy kazhdy diseñado con zabotoy o su comodidad y coziness.
📌 Información básica
Categoría: La venta secundaria
Tipo: Casa
Plaza General: 116 m2
Plaza: 166 m2
Tipo de extremo: En la cápsula
Región: Pomorie, Bolgariya
Precio: 209 000 €
Precio por m2: exacto
✨ Ventajas del complejo
🔹 2, 3 o 4 dormitorios
🌳 Posee su espacio privado de aire fresco
🚗 Aparcamiento privado
🏠 Edificios en el almacén
🏊♂️ Bassaina general
🛠️ Construcción
⏳ Duración de la construcción: 20 meses
📍 O localizaciones
Victoria Casa inundada en partes verdes y tranquilas la región de Pomorie, no lejos del mar y necesitaba infraestructura Gorodskoy. El equilibrio entre el garmonio natural y el Gorodskoy funcionalnostyu.
💳 Servicios y servicios
Complejo ofrece compras de condiciones de lujo. Takje dostupnы pulchnye formы аты.