Piso en edificio nuevo Solemare by the Sea

Este complejo residencial consta de 174 apartamentos, incluyendo estudios, apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos diseñados para altos estándares. El proyecto cuenta con una amplia infraestructura de negocios y ocio para dar cabida a una variedad de residentes y visitantes, ya sean de ocio o de negocios.
El propio edificio combina influencias arquitectónicas europeas y contemporáneas, cumpliendo con los más altos estándares de cualquier conocedor de belleza y confort, combinado con la funcionalidad y comodidad de la tecnología moderna.
Finalización de la construcción antes del 2026 de mayo.
Características y modalidades clave
- Gran piscina al aire libre
- Gimnasio totalmente equipado
- Centro de spa lujoso
- Restaurante
- Bar de piscina
- Club infantil
- Tiendas de conveniencia
- Recepción
- Seguridad las 24 horas
- Salas de conferencias