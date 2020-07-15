  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Solemare by the Sea

Piso en edificio nuevo Solemare by the Sea

Aheloy, Bulgaria
de
$64,926
VAT
;
6
ID: 33274
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Pomorie
  • Ciudad
    Aheloy

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Este complejo residencial consta de 174 apartamentos, incluyendo estudios, apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos diseñados para altos estándares. El proyecto cuenta con una amplia infraestructura de negocios y ocio para dar cabida a una variedad de residentes y visitantes, ya sean de ocio o de negocios.

El propio edificio combina influencias arquitectónicas europeas y contemporáneas, cumpliendo con los más altos estándares de cualquier conocedor de belleza y confort, combinado con la funcionalidad y comodidad de la tecnología moderna.

Finalización de la construcción antes del 2026 de mayo.

Características y modalidades clave

- Gran piscina al aire libre

- Gimnasio totalmente equipado

- Centro de spa lujoso

- Restaurante

- Bar de piscina

- Club infantil

- Tiendas de conveniencia

- Recepción

- Seguridad las 24 horas

- Salas de conferencias

Localización en el mapa

Aheloy, Bulgaria
Educación
Alimentación
Ocio

