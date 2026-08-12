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Tiendas en venta en Bulgaria

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Sofía
6
Provincia de Burgas
11
Nesebar
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Sveti Vlas
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17 propiedades total found
Tienda en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda
Sveti Vlas, Bulgaria
Descripción del objeto: El complejo residencial Sea Dreams, situado en el complejo vacaciona…
$189,068
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Tienda 61 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda 61 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 1/2
#33829742 ¡Preparados! Oficina dental en Sveti Vlas.Precio: 211.000 eurosLocalidad: Sveti Vl…
$243,509
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Tienda 170 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 170 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 170 m²
Piso -1/4
#30986416 Habitación 170 metros cuadrados en nuevo NessebarPrecio: 94500 eurosLocalidad: CEN…
$76,976
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TekceTekce
Tienda 89 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 89 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 89 m²
Piso -1/5
ID 30475356Se ofrece un amplio espacio comercial para una oficina, una tienda o cualquier ot…
$111,945
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Tienda 57 m² en Burgas, Bulgaria
Tienda 57 m²
Burgas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 57 m²
Piso 1/1
ID 33399676 Costo: 166 700 eurosLocalidad: Plaza Sarafovo, BurgasEl área total de la tienda:…
$189,269
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Tienda 60 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 60 m²
Sofía, Bulgaria
Área 60 m²
The Square Agency se complace en ofrecerle una maravillosa tienda en Rozadnika quarter en Al…
$87,127
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Tienda 45 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 45 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 45 m²
Piso -1/4
ID 33624308 Superficie total: 45 metros cuadrados.Costo 83.400 euros (VAT no está incumplido…
$91,171
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Tienda 134 m² en Ravda, Bulgaria
Tienda 134 m²
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Piso 1
Locales comerciales para una tienda, Ravda Tipo de propiedad: Propiedad comercial Tipo de of…
$156,293
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Tienda 22 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda 22 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 22 m²
Piso -1/5
ID 30261198Se ofrece un espacio comercial en la planta baja en un centro comercial de nueva …
$38,661
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Tienda 79 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 79 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 79 m²
Piso -1/4
ID 30475352Se ofrece un amplio espacio comercial para una oficina, una tienda o cualquier ot…
$99,250
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Tienda 17 m² en Lozenets, Bulgaria
Tienda 17 m²
Lozenets, Bulgaria
Área 17 m²
Piso -1/5
#28124872 Una tienda y terreno de 60 m2 se ofrecen, en la planta baja de un edificio de 5 pl…
$27,934
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Tienda 123 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 123 m²
Sofía, Bulgaria
Área 123 m²
$126,908
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Tienda en Nesebar, Bulgaria
Tienda
Nesebar, Bulgaria
Número de plantas 1
Ofrecemos un amplio local comercial en el complejo “Forum”, resort. Playa soleada. La pro…
$63,840
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Tienda 60 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 60 m²
Sofía, Bulgaria
Área 60 m²
$70,309
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Tienda 191 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 191 m²
Sofía, Bulgaria
Área 191 m²
$165,281
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Tienda 52 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 52 m²
Sofía, Bulgaria
Área 52 m²
$29,205
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Tienda 700 m² en Sofía, Bulgaria
Tienda 700 m²
Sofía, Bulgaria
Área 700 m²
$789,628
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