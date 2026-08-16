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Propiedades residenciales en venta en Pomorie, Bulgaria

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Aheloy
113
Kableshkovo
38
452 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
$78,669
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 64 m²
Piso 4/5
ID 34359780 Precio: 110.000 eurosLocalidad: PomorieHabitación: 2Superficie total: 64 metros …
$126,820
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 71 m²
Piso 4/10
ID 34361356 Costo: 45.000 eurosAsentamientos humanos: PomorieHabitación: 2Superficie total: …
$52,053
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
Piso 1/2
ID 34087056Venta:Casa de dos pisosPrecio: 189.000Asentamientos humanos: s. GoricaHabitación:…
$218,623
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 65 m²
Piso 4/10
ID 34360600 Costo: 80.000 eurosAsentamientos humanos: PomorieHabitación: 2Superficie total: …
$92,539
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1/3
Ofrecemos amplios apartamentos de un dormitorio sin amueblar en PRIMERA LÍNEA DE MAR en el c…
$207,270
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas a la piscina en Vi…
$66,277
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 101 m²
La primera línea del mar es una residencia donde la inversión coincide con el estilo de vida…
$258,657
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
$106,420
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Casa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Casa nueva con 3 dormitorios y vista al mar Silencio Zona Lahana, Pomorie Turnkey Finish ten…
$524,813
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 65 m²
Piso 2/5
ID 34335210Presentamos un apartamento moderno en una nueva casa en Pomorie.Precio: 102.000 e…
$117,737
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Apartamento 3 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 1/3
Ofrecemos amplios apartamentos de dos dormitorios sin amueblar en PRIMERA LÍNEA DE MAR en el…
$235,256
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Apartamento 3 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 83 m²
Piso 4/6
ID 34113250Precio: 123.810 eurosAsentamientos humanos: PomorieHabitación: 3Superficie total:…
$142,912
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 2/6
ID 34232666Precio: 98.700 euros Asentamientos humanos: Pomorie Habitación: 2 Superficie tota…
$113,928
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Descripción del objeto: Atractiva Apartamento de 3 habitaciones con 3 balcón en un pequeño e…
$117,083
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso 7/7
ID 34101764 Precio: 96.483 eurosAsentamientos humanos: PomorieHabitación: 2Superficie total:…
$111,369
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kamenar, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kamenar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un bungalow de alta calidad en el tranquilo pueblo de K…
$239,797
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 86 m²
Piso 1/6
ID 34131752 Precio: 148.700 eurosAsentamientos humanos: AheloyHabitación: 2Superficie total:…
$171,643
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Casa 4 habitaciones en Medovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Medovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
Piso 1/2
ID 34010940 Precio: 64.000 euros. Población: Medovo Habitación: 4 Superficie total: 100 m2. …
$72,929
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Apartamento en Pomorie, Bulgaria
Apartamento
Pomorie, Bulgaria
Área 91 m²
$173,511
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Casa unifamiliar con piscina privada y vista al mar ← The Vineyards Resort, Aheloy IBG Real …
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento en Pomorie, Bulgaria
Apartamento
Pomorie, Bulgaria
Área 47 m²
Piso 1/3
ID 34129498 Costo: 100.835 eurosSolución: entre Pomorie y Sarafovo (Burgas)Superficie total:…
$116,393
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Este acogedor apartamento estudio con vistas al mar se encuentra en …
$72,399
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 68 m²
Piso 3/6
ID 34113248 Precio: 102,150 eurosAsentamientos humanos: PomorieHabitación: 2Superficie total…
$117,911
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Apartamento 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/6
Amplio estudio con vista a la piscina Marina Cape, Aheloy – Primera línea de la playa IBG Re…
$68,855
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/3
Precio reducido! Apartamento de 1 dormitorio con vistas panorámicas al mar en los viñedos, A…
$80,325
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/6
Apartamento de un dormitorio con vista a la piscina en Complejo Parus, Pomorie Nos complace …
$139,964
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 146 m²
Piso 2/2
ID 33997436Costo: 149.000 eurosLocalidad: AheloyHabitación: 3Superficie total: 146 metros cu…
$171,989
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Apartamento en Pomorie, Bulgaria
Apartamento
Pomorie, Bulgaria
Área 65 m²
Piso 3/5
ID 34227552 Precio: 94.192 eurosAsentamientos humanos: PomorieHabitación: 1Superficie total:…
$108,725
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Apartamento en Aheloy, Bulgaria
Apartamento
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descripción del objeto:Los precios de los estudios varían de EUR42,350 a EUR74,376, dependie…
$49,702
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