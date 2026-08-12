Los compradores extranjeros presentan su pasaporte, un certificado de estado civil y una declaración que confirme la legalidad del origen de los fondos. No se requieren permisos de compra.

Por la compra de bienes inmuebles se paga un impuesto municipal de un 1.5-3.5% del valor catastral de la vivienda. También se deben pagar los honorarios notariales y de registro, que no exceden el 1% y el 0,1% del precio de mercado de la propiedad, respectivamente.