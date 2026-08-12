Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Bulgaria
¿Cuánto se venden de media las viviendas de obra nueva en Bulgaria?
El precio de un metro cuadrado de inmuebles en edificios nuevos en Bulgaria oscila entre 1000 y 1500 euros. Las propiedades de lujo pueden costar el doble.
¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento de nueva construcción en Bulgaria?
La propiedad adquirida es apta para uso personal durante la temporada de baño. Si la propiedad se encuentra en una zona turística popular, se puede ganar dinero alquilándola.
¿En qué ciudades se agotan antes los bienes inmuebles en complejos residenciales en Bulgaria?
Se observa un aumento de la demanda en las zonas turísticas, en Burgas, Varna y Sozopol. La venta de apartamentos en la capital, Sofía, también avanza a un ritmo activo.
¿Qué documentos y permisos se necesitan para comprar una vivienda nueva en Bulgaria? ¿Tengo que pagar impuestos?
Los compradores extranjeros presentan su pasaporte, un certificado de estado civil y una declaración que confirme la legalidad del origen de los fondos. No se requieren permisos de compra.
Por la compra de bienes inmuebles se paga un impuesto municipal de un 1.5-3.5% del valor catastral de la vivienda. También se deben pagar los honorarios notariales y de registro, que no exceden el 1% y el 0,1% del precio de mercado de la propiedad, respectivamente.
Por la compra de bienes inmuebles se paga un impuesto municipal de un 1.5-3.5% del valor catastral de la vivienda. También se deben pagar los honorarios notariales y de registro, que no exceden el 1% y el 0,1% del precio de mercado de la propiedad, respectivamente.