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Obra nueva en venta en Bulgaria

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Sveti Vlas
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Complejo residencial Apartamenty v Bansko u gor
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Complejo residencial Apartamenty v Bansko u gor
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Complejo residencial Apartamenty v Bansko u gor
Bansko, Bulgaria
de
$58,457
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
🏔 Apartamentos en Bansko por las montañas Silencio Nuevo proyecto club Silencio desde 51,400 €📍 Bansko, Bulgaria 🚠 El ascensor está a unos 800 metros. 🏡 Sólo hay 43 apartamentos en el proyecto.📅 Comisión - 2027Si has estado en Bansko, sabes por qué te encanta. En invierno - pistas de esquí y…
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Pueblo de cabañas Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
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Kosharitsa, Bulgaria
de
$384,727
Año de construcción 2026
Grand Luxury Home es un proyecto residencial exclusivo que ofrece casas de lujo de una historia y dos pisos al estilo de Japandi, una combinación armónica de minimalismo japonés y funcionalidad escandinava. El espacio, los diseños reflexivos y las tecnologías avanzadas crean un ambiente idea…
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Invest Cafe
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Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
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Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Año de construcción 2026
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Invest Cafe
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TekceTekce
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pueblo de cabañas Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pomorie, Bulgaria
de
$243,661
Victoria Casa Casa Zdessy kazhdy diseñado con zabotoy o su comodidad y coziness.📌 Información básicaCategoría: La venta secundariaTipo: CasaPlaza General: 116 m2Plaza: 166 m2Tipo de extremo: En la cápsulaRegión: Pomorie, BolgariyaPrecio: 209 000 €Precio por m2: exacto✨ Ventajas del complejo🔹…
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Invest Cafe
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Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
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Varna, Bulgaria
de
$84,134
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
Área 63 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌊 Apartamentos en Barna por el mar Silencio Asparukhovo Silencio 0% Silencio No mantenimiento📍Bulgaria, Barna – Barrio de AcparukhovoModerno complejo residencial en el barrio verde de Varna, junto al mar, parque e infraestructura urbana.🏢 El complejo.Nuevo complejo residencial con arquitectu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
81,824
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Edificio de apartamentos La Mer Home2
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Nesebar, Bulgaria
de
$61,815
Año de construcción 2028
¡Empieza a vender!Sunny Beach Nueva casa residencial en el centro de Sunny Beach cerca de Cacao Beach La Mer Home2 - diseñado con la vida moderna en menteSin impuestos de apoyo.700m del marLos apartamentos son llave en manoSuperficie - desde 36.41 m2 Precios - desde 53 900 EUR2000 EUR - 20% …
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Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Aheloy, Bulgaria
de
$64,234
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 41–109 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este complejo residencial consta de 174 apartamentos, incluyendo estudios, apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos diseñados para altos estándares. El proyecto cuenta con una amplia infraestructura de negocios y ocio para dar cabida a una variedad de residentes y visitantes, ya se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.5
129,900
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
239,700
Estudio
40.6
79,285
Desarrollador
Libro Group
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Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
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Nesebar, Bulgaria
de
$60,349
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 39 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌴 Apartamentos en el mar en Bulgaria - la venta📍 La Costa del Sol • Rayón de Fregat🏖 5-10 minutos a pie de la playa💥 Oferta rara al inicio de la construcción - los mejores precios y la elección de diseños⭐Principales activos✔ Una propiedad cerca del mar✔ Zona tranquila cerca de la playa e in…
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Complejo residencial MAGNOLIA 8
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Nesebar, Bulgaria
de
$68,467
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
¡Empieza a vender!Sunny Beach Complejo residencial "MAGNOLIA 8" 700 m del marLos apartamentos son llave en manoPlazas de aparcamiento subterráneo/calorEstudios: desde 38.48 m2 Dos dormitorios: desde 56.88 m2Precios: desde 1,550 € m2 a 2.300 € m22000 EUR - depósito 30% - primera entrega, paga…
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Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Mostrar todo Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Año de construcción 2028
Área 67–97 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0
90,017
Apartamentos 2 habitaciones
97.0
143,513
Agencia
Invest Cafe
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Edificio de apartamentos Burgas
Edificio de apartamentos Burgas
Edificio de apartamentos Burgas
Edificio de apartamentos Burgas
Edificio de apartamentos Burgas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Burgas
Edificio de apartamentos Burgas
Burgas, Bulgaria
de
$42,386
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Descubra "SELENA" - su nueva casa en Burgas!Presentamos a su atención el complejo residencial "SELENA" - un proyecto moderno,Situado en el pintoresco y dinámico área de desarrollo de Meden Rudnik,Área B, Burgas. SELENA ofrece la combinación perfecta de confort, calidady asequibilidad, convir…
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Bulgarian Expert
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Bulgarian Expert
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Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Mostrar todo Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Obidim, Bulgaria
de
$60,014
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
🏔 Apartamento en Bansko redomod con podzhmnicom📍 Bansko, Balgariya🚠 Hasta la jubilación💰 Estudios de 52 700 €♪📅 Complejo de concesionariosBansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. La Senaydia suda adoptó un zjaute cruglýy izd: zimoy para lyjams y snowbordom, letom para bosque, prog…
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Complejo residencial Novyj dom u mora
Complejo residencial Novyj dom u mora
Complejo residencial Novyj dom u mora
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Complejo residencial Novyj dom u mora
Nesebar, Bulgaria
de
$62,727
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
🔥 Comienza la venta en la Costa Solar Silencio 700 M al Mar Silencio No hay cuota de servicio✅ Desde 54,900 euros – entrada asequible a la propiedad europea🌊 a unos 700 metros de Cacao Beach💶 sin intereses del desarrollador y sin una cuota de mantenimiento mensualEl nuevo complejo residencia…
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Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 39–62 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vida de lujo en la costa¡Listo para la temporada de verano de 2027!Impresionantes espaciosos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y áticos¿Quién no quiere disfrutar de una vida inolvidable de verano en la playa?Te esperan puestas de sol, interiores bien equipados y el magnífico terri…
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Invest Cafe
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Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
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Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Año de construcción 2026
🌊 Succedido a su apartamento en 400 metros del lugar en Nessebre!🔹 ♪ Listo para casa🔹 ¡Sin cargo por servicio!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG o muelles en Arendu🔹 Barrio🔹 Compartidas: un arpa dotado o terraza 11.4 m2!🔹 Precio desde 95 590 €💎 En complejo:✅ Spornыe 2 y 3-konnatnye quartyr…
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Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Bulgaria

¿Cuánto se venden de media las viviendas de obra nueva en Bulgaria?

El precio de un metro cuadrado de inmuebles en edificios nuevos en Bulgaria oscila entre 1000 y 1500 euros. Las propiedades de lujo pueden costar el doble.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento de nueva construcción en Bulgaria?

La propiedad adquirida es apta para uso personal durante la temporada de baño. Si la propiedad se encuentra en una zona turística popular, se puede ganar dinero alquilándola.

¿En qué ciudades se agotan antes los bienes inmuebles en complejos residenciales en Bulgaria?

Se observa un aumento de la demanda en las zonas turísticas, en Burgas, Varna y Sozopol. La venta de apartamentos en la capital, Sofía, también avanza a un ritmo activo.

¿Qué documentos y permisos se necesitan para comprar una vivienda nueva en Bulgaria? ¿Tengo que pagar impuestos?

Los compradores extranjeros presentan su pasaporte, un certificado de estado civil y una declaración que confirme la legalidad del origen de los fondos. No se requieren permisos de compra.
Por la compra de bienes inmuebles se paga un impuesto municipal de un 1.5-3.5% del valor catastral de la vivienda. También se deben pagar los honorarios notariales y de registro, que no exceden el 1% y el 0,1% del precio de mercado de la propiedad, respectivamente.
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