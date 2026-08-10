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Locales comerciales en venta en Condado de Vlorë, Albania

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Saranda
8
Orikum
8
Vlora
87
Himare
3
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108 propiedades total found
Hotel 404 m² en Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Área 404 m²
Número de plantas 3
Ostria Hotel fue establecido como un negocio familiar. Consta de 8 habitaciones de hotel, am…
$1,10M
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Vendedor particular
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Hotel 666 m² en Saranda, Albania
Hotel 666 m²
Saranda, Albania
Área 666 m²
Número de plantas 4
Un hotel en venta en uno de los lugares más buscados de Saranda, situado en primera línea de…
$3,45M
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Local comercial en venta en Vlora, Albania en Bashkia Vlore, Albania
Local comercial en venta en Vlora, Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 79 m²
Número de plantas 2
Local comercial en venta en Vlora, al sur de Albania. Si busca la oportunidad ideal para inv…
$150,248
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Albania Property Group
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TekceTekce
Hotel 450 m² en Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Área 450 m²
Piso 2/3
Skanderbeg Street, a solo 80 metros mientras el cuervo vuela desde el marSuperficie: 450m2Su…
$1,77M
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NEXT REAL ESTATE
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Propiedad comercial 81 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 81 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 81 m²
- Ubicación: Cerca del Puerto, una de las zonas más frecuentadas y desarrolladas de la ciuda…
$327,971
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Hotel 300 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 800 m²
Número de plantas 3
🔑🏨 Hotel de 3 pisos para la venta en CENTRAL, VLORA💰 PRECIO DE VENTA: 2,500,000 EURO📌 PROPER…
$2,88M
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Edificio rentable 647 m² en Bashkia Vlore, Albania
Edificio rentable 647 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 647 m²
Número de plantas 4
📍 Elite location, next to Hotel Monte MareEn una de las zonas turísticas más buscadas de la …
$816,071
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Almacén 70 m² en Bashkia Vlore, Albania
Almacén 70 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 70 m²
Garaje 70 m2 en alquiler, situado muy cerca de Conad en Ismail Qemali Boulevard, en una zona…
$88,643
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
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DES Real Estate
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Oficina 43 m² en Bashkia Vlore, Albania
Oficina 43 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 43 m²
Una propiedad comercial excepcional está ahora disponible para la venta en el corazón de la …
$55,786
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Tienda En Venta En Main Boulevard Vlora Albania en Bashkia Vlore, Albania
Tienda En Venta En Main Boulevard Vlora Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 43 m²
Número de plantas 2
Local comercial en venta en Vlora, Albania. Ideal para emprendedores o inversores que buscan…
$132,508
VAT
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Albania Property Group
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Propiedad comercial 124 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 124 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 124 m²
Número de plantas 1
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR VLORA MUNICIPALITY.💰 Precio: 1300 €/m2📐 Superficie total: …
$1,505
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Propiedad comercial 380 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 380 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 380 m²
En venta: Prime Commercial Espacio por el Mar Situado en la planta baja de un edificio de va…
$447,583
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Propiedad comercial 108 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 108 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 108 m²
La propiedad consta de un apartamento de 57m2, una unidad comercial de 51m2, y 51m2 de terre…
$115,886
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Hotel en Saranda, Albania
Hotel
Saranda, Albania
Número de plantas 4
Es una vista familiar adecuada. IEste hotel bien mantenido, construido en 2013, se encuentra…
$2,56M
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA 🏷 Price: 80,000 Euro/Total ✔ L…
$93,734
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Propiedad comercial 224 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 224 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 224 m²
Local comercial en venta en una de las zonas más frecuentadas y buscadas de la ciudad de Vlo…
$371,777
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Restaurante, cafetería 188 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 188 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 188 m²
Vlora Marina, un destino notable en Albania, presenta una oportunidad exclusiva para inverti…
$1,61M
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Hotel 397 m² en Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Área 397 m²
El hotel está en venta en una zona perfecta con una fantástica vista al mar y la ciudad, ent…
$424,585
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Hotel 888 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Propiedad comercial 97 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 97 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 97 m²
This charming commercial space of 97 m² is located in a prime position along the picturesque…
$345,943
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Propiedad comercial 50 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 50 m²
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE “28 NËNTORI” NEIGHBORHOOD, VLORA. 📍 Near Elezi Pastr…
$68,844
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS en Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Área 1 200 m²
Número de plantas 5
Hotel Shesim de nueva construcción, totalmente amueblado y listo para la operación. 📍 Ubica…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 28 m²
☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA💰 PRICE 150.000 EURO /…
$173,138
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Local comercial en venta en Vlora, Albania en Babice e Madhe, Albania
Local comercial en venta en Vlora, Albania
Babice e Madhe, Albania
Área 532 m²
Número de plantas 1
Propiedad comercial en venta en Vlora, Albania. Si está iniciando un nuevo negocio o expandi…
$403,141
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Propiedad comercial 64 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 64 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 64 m²
✅ Precio de venta: 3500 Euro/m2✅ Ubicación: Lungomare, Vlore✅ Superficie: 64m2La propiedad s…
$269,150
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Propiedad comercial 140 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 140 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 140 m²
Locales de negocios en primera línea en venta en Plazhini i Vjetër, Vlora, una excelente opo…
$328,945
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PRECIO: 270,000 Euro / Total (Negociabl…
$314,052
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Propiedad comercial 126 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 126 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 126 m²
Tienda en venta en Poseidon residence, Lungomare, Vlorë. Esta es una excelente oportunidad d…
$791,267
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