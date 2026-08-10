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Oficinas en Venta en Condado de Vlorë, Albania

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Vlora
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6 propiedades total found
Oficina 43 m² en Bashkia Vlore, Albania
Oficina 43 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 43 m²
Una propiedad comercial excepcional está ahora disponible para la venta en el corazón de la …
$55,786
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PRECIO: 270,000 Euro / Total (Negociabl…
$314,052
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🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics
Bashkia Vlore, Albania
Área 23 m²
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics 🏷 Sale …
$78,376
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TekceTekce
Oficina 92 m² en Bashkia Vlore, Albania
Oficina 92 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 92 m²
Esta Unidad de Servicio en Venta en el Tribunal Distrib de Vlora Pressents es una ubicación …
$172,971
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Oficina 120 m² en Bashkia Vlore, Albania
Oficina 120 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 120 m²
Shop for sale in Transballkanike street. The shop is located on the second floor of a brand…
$207,566
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Oficina 141 m² en Ksamil, Albania
Oficina 141 m²
Ksamil, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 4/9
Estamos ofreciendo la oficina a la venta en el corazón del bloque en un nuevo edificio de as…
$800,682
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Investment Realty Group
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Tipos de propiedades en Condado de Vlorë

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