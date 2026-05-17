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Restaurantes en venta en Condado de Vlorë, Albania

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Vlora
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8 propiedades total found
Restaurante De Lujo En Venta En Vlore Albania en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante De Lujo En Venta En Vlore Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 588 m²
Restaurante en venta en Vlore, Riviera Albanesa. "Date prisa, no pierdas la oportunidad y sé…
$1,75M
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Albania Property Group
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Restaurante, cafetería 151 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 151 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 151 m²
Cafe bar está situado en el corazón de Vlora, en el bulevar de la ciudad. El bar es popular …
$261,827
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Restaurante, cafetería 480 m² en Gjashte, Albania
Restaurante, cafetería 480 m²
Gjashte, Albania
Área 480 m²
$1,66M
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Restaurante, cafetería 188 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 188 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 188 m²
Vlora Marina, un destino notable en Albania, presenta una oportunidad exclusiva para inverti…
$1,61M
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Restaurante, cafetería 130 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 130 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 130 m²
Unidad comercial 130 m2 situado en la planta baja de un edificio recién terminado en la call…
$457,608
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Restaurante, cafetería 182 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 182 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 182 m²
¡Venta! ¡Restaurante en pulmón! El restaurante se encuentra en la primera costa en la más po…
$1,72M
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Restaurante, cafetería 240 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 240 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 240 m²
¡Oportunidad! Unidad de servicio en venta situada en una de las zonas más solicitadas de Vlo…
$495,349
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Restaurante, cafetería 71 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 71 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 71 m²
Bar para SALE PORT Skele! La ubicación del bar cerca del puerto principal de Vlera está comp…
$412,791
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