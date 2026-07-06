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Locales comerciales en venta en Himare, Albania

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3 propiedades total found
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS en Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Área 1 200 m²
Número de plantas 5
Hotel Shesim de nueva construcción, totalmente amueblado y listo para la operación. 📍 Ubica…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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Almacén 15 m² en Palase, Albania
Almacén 15 m²
Palase, Albania
Área 15 m²
Piso -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Agencia
Investment Realty Group
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Hotel 1 200 m² en Gjilek, Albania
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albania
Área 1 200 m²
? Dhermi? Superficie terrestre: 8000m2? Superficie de construcción: 1200m2▪️ Precio: 4,000,0…
$4,60M
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Agencia
NEXT REAL ESTATE
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