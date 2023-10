Thoe developer COTE D AZUR

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €3,72M

Kapitulation vor: 2026

Lakeshore Villas in Area 11, MBR City – ist Ihre ideale Oase für Luxus und Natur im Herzen von Dubai. Diese brandneue Villa-Kollektion mit 4 und 5 Schlafzimmern, die von Ellington Properties entwickelt wurde, ist etwas Unglaubliches. ⠀ Sobald Sie die Schwelle dieses Innengartenkomplexes überschreiten, befinden Sie sich in einer Welt des Luxus und der Harmonie. Diese Villen auf zwei Etagen mit privatem Pool und Garten sollen Modernität und Natur zu einem einzigen Erlebnis verbinden. ⠀ Hier finden Sie nicht nur ein Haus, sondern einen einzigartigen Lebensstil, der vollständig in Naturschönheiten eingetaucht ist. Diese Villen sind nicht nur ein visueller Genuss von –, dies ist ein echtes Erlebnis für alle fünf Sinne. Sie nähren Ihren Körper, Geist und Ihre Emotionen und schaffen Harmonie und Wohlstand. ⠀ Wenn Ihre Gesundheit Priorität hat, wird diese Entwicklung zu Ihrer Oase eines aktiven und gesunden Lebensstils. Hier ist die Integration in die Natur – nicht nur ein Stil, sondern eine Möglichkeit, ein Gefühl des Wohlbefindens zu schaffen, das weit über die Mauern Ihrer Villa hinausgeht. Dies ist eine Gemeinschaft, in der Wohlbefinden an erster Stelle steht und in der Sie die Enden der Natur – genießen können, sei es morgens durch malerische Landschaften oder ein ruhiger Abend mit einer künstlichen Lagune. ⠀ In dieser Welt, in der Luxus gleichbedeutend mit Exklusivität ist, ist Lakeshore eine Einladung zum Leben, in der Eleganz und Natur harmonisch miteinander verflochten sind. Unter den lebhaften und dynamischen Dubai bieten diese Villen Schutz für Ruhe und Beweis für die Harmonie des menschlichen Genies und die Schönheit der natürlichen Welt. ⠀ Und hier sind die wichtigsten Punkte: ⠀ Exklusive Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern Privilegierter Standort in Bereich 11, MBR City, Dubai. Der umzäunte Gartenkomplex bietet Privatsphäre und Sicherheit. Elegantes Design wird mit der umgebenden Natur kombiniert. Zugang zu luxuriösen Annehmlichkeiten in der Gemeinde. MBR City ist bekannt für seine modernen Attraktionen, Urlaubsziele und Einkaufszentren.