Residential complex with furnished apartments and sports fields, next to Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Dubai, UAE

Crestmark — ist ein zukünftiger Wohnkomplex in der pulsierenden Business Bay mit herrlichem Blick auf den Dubai Water Channel. Der Turmentwickler ist Ellington, das erste Bauprojekt in Business Bay, das bereits die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen hat, die im Herzen von Dubai leben möchten. Käufer, die ein dynamisches Stadtleben im Zentrum einer energiegeladenen Stadt mit trendigen Boutiquen, Luxusrestaurants und Hauptsitz globaler Unternehmen in unmittelbarer Nähe bevorzugen, In diesem exklusiven neuen Komplex können Sie zwischen Studios und Apartments mit einer Anzahl von Schlafzimmern von eins bis drei wählen. Elegantes Interieur wird geschmackvoll eingerichtet. Von den großen Fenstern aus genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Business Bay mit schwindelerregenden Wolkenkratzern, berühmten schwimmenden Villen und dem Dorchester Hotel. Neue Residenzen bieten endlose Möglichkeiten zum Entspannen und Unterhalten: Die Dubai Mall liegt nur einen Kilometer entfernt. Fitnessliebhaber werden grüne Rasenflächen, einen Swimmingpool und ein Fitnessstudio auf dem Territorium zu schätzen wissen. Der Bay Square Business Hub liegt 300 m entfernt.