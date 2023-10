Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €161,607

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Elitz by Danube befindet sich in einem erstklassigen Gebiet in der entwickelten JVC-Gemeinde. Der Komplex wird zu einer architektonischen Attraktion in dieser Gegend. Elitz ist ein Zwillingsturm mit Wohn-, Gewerbe- und Geschäftsräumen. Der Jumeirah Village Circle ist eine der beliebtesten Gemeinden in Dubai. JVC bietet viele Wohnmöglichkeiten, wettbewerbsfähige Preise und lebendige Lebenserfahrungen. Diese Familiengemeinschaft bietet den Bewohnern viele Vorteile, einschließlich der günstigen Lage, des Zugangs zu verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten und vielen Sportanlagen sowie anderer Annehmlichkeiten. Infrastruktur: - Kindergarten; - Kino; - Miniclub; - Erholungsgebiet; - Sauna; - SPA-Zentrum; - ein Schönheitssalon; - Fitnessraum; - Grillplatz; - Spielplatz und Pool; - Schwimmbad; - Minigolf; - Tennisplatz; - « Smart Home »; - Parken. Ort: - In der Nähe von Bushaltestellen; - In der Nähe von Einkaufszentren; - In der Nähe der Schule; - In der Nähe des Kindergartens; - Blick auf die Stadt; - Blick auf den Park / Garten. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Sicheres Geschäft. ARBEITSPLÜSSE MIT UNS: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Schreiben Sie oder rufen Sie uns an und wir werden Ihnen die profitabelsten Angebote des Immobilienmarktes in Dubai erzählen! Beratung ist kostenlos!