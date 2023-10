Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,12M

86–239 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Das Opus von Omniyat – ist ein Hochhaus mit einem einzigartigen futuristischen Design in der Business Bay-Region, das zu Recht als Kunstwerk gilt und surrealen Stil, Funktionalität, Luxus und Komfort kombiniert. Die Fenster der Wohnung bieten Blick auf den Persischen Golf, den höchsten Wolkenkratzer der Welt des Burj Khalifa und « eine Stadt in der Stadt » Mohammed Bin Rashid City. VERFÜGBARKEIT: - Fitnessstudio, beheizter Pool, Premium-Spa; - Loungebars und Restaurants; - kostenlose Tiefgarage; - 24-Stunden-Premium-Concierge-Service. Das Opus befindet sich im Geschäftsteil von Dubai. Kulturelle Einrichtungen, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants sind zu Fuß erreichbar: ▪ Dubai Opera Theatre – 22 Minuten zu Fuß; ▪ Burj Khalifa – 22 Minuten zu Fuß; ▪ Dubai Mall - 22 Minuten; ▪ Business Bay U-Bahnstation – 16 Minuten, Burj Khalifa – 21 Minuten; ▪ Mediterrane, italienische, hawaiianische, thailändische Restaurants – 10 – 25 Minuten. Das Opus bietet umfangreiche Investitionsmöglichkeiten. Es umfasst nicht nur Wohn-, sondern auch Geschäftsräume, die zum Verkauf und zur Miete angeboten werden! Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. Gerne beantworte ich alle Ihre Fragen, rufe an oder schreibe! Tags: Kaufen Sie eine Wohnung in der Türkei. Kaufen Sie Wohnungen in der Türkei. Kaufen Sie Immobilien in der Türkei. Kaufen Sie eine Wohnung in der Türkei. Kaufen Sie Immobilien in der Türkei. Wohnung Türkei. Immobilien Türkei. Wohnungen Türkei. Makler Türkei. Immobilienauswahl in der Türkei. Auswahl einer Wohnung in der Türkei. Auswahl der Wohnung Türkei. Auswahl einer Wohnung in der Türkei. Auswahl der Wohnung der Türkei. Immobilien Alanya. Immobilien Antalya. Egor Kuzin ist ein Makler in der Türkei! Agentur