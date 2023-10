New luxury waterfront residence Vela with a beach and a mooring in Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €641,240

86–105 m² 2

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Safa Two – ist eines der besten Projekte bis heute! Wolkenkratzer 83 Stockwerke hoch. Das Design besteht aus der renommierten italienischen Marke DE GRISOGONO. Das Projekt wird zwei Türme mit luxuriösen und super luxuriösen Böden haben. Hängende Gärten werden über alle Türme verteilt sein. Der Komplex befindet sich in der Nähe von Business Bay, Burj Khalifa, City Walk und Jumeirah. Es hat ein entwickeltes Gebiet mit Blick auf den Kanal. Die Apartments sind voll möbliert und verfügen über eine ausgestattete Küche und Badezimmer. FÜTTERUNG: - 2 Pools und ein Fitnessstudio. - Voll möblierte Apartments und ausgestattete Küche und Badezimmer. - Landschaftsbau. - Panoramaverglasung im Boden. - Gepflegtes grünes Territorium. - Transportzugänglichkeit. - Soziale und kommerzielle Infrastruktur. Wolkenkratzer hat eine sehr günstige Lage. Es wurde in einem gepflegten familienorientierten Gebiet von Jumeirah mit entwickelten Infrastrukturcafés (, Restaurants, Geschäften und Supermärkten ) gebaut. Große Einkaufszentren wie City Walk und LAMAR sind nur wenige Autominuten entfernt. Die Dubai Mall liegt etwa 10 Minuten entfernt. INVESTITIONSPLÜSSE: ▪ Kapitalrendite von 6% ▪ Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung ▪ Zinsfreie Rate ▪ Kommission 0% ▪ Hohe Mieternachfrage DIE OPTIONEN DER PLANUNG ZU KENNEN. ABENTEUER KOSTENLOS.