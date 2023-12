Harbour Lights

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €257,243

185 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Samana IVY Gardens in der Dubai Land Residence ( DLRC ) — ist ein neuer, von der Natur inspirierter Wohnkomplex mit Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und einem Swimmingpool. Erleben Sie einen exquisiten und ungewöhnlichen Lebensstil in diesem 14-stöckigen Gebäude mit einer Fassade auf Podiumsebene in der am weitesten entwickelten Gegend der Stadt. Der Komplex kombiniert die einzigartige Ruhe und Schönheit der Natur mit seinen kleinsten Details sowie exklusiven Service und einem komfortablen Lebensstil, Annehmlichkeiten und Entspannung auf die bestmögliche Weise. Infrastruktur: - Geschäfte; - Das Fitnessstudio; - Restaurants; - Pool; - Parken; - CCTV-Kameras; - Supermarkt; - Kinderspielplatz; - Moschee - Sportanlagen; - Grillzone; - Schulen. Ort: Dubai ( Dubailand ) – ist eines der größten Wohn-, Unterhaltungs- und Touristengebiete Dubais, das mit Luxusimmobilien aufgebaut ist. Es ist eine ganze Stadt in der Stadt mit Themenparks, Hotels, Clubs, Restaurants und einer großen Auswahl an Wohnungen. Dubai – ist ein idealer Ort, um in Luxusimmobilien in Dubai zu investieren. Hier finden Sie beliebte Touristenattraktionen, Luxusrestaurants, luxuriöse Kurhäuser und Einkaufszentren.