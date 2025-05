Wohnkomplex New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE

Woodland Terraces ist ein neues Wohnprojekt im renommierten Meydan Bereich. Jede Etage verfügt über geräumige Terrassen, die den Bewohnern die Möglichkeit geben, Panoramablick zu genießen, ruhige Abende in der offenen Luft zu verbringen oder den Morgen mit einer Tasse Kaffee in der frischen Luft begrüßen.

Auf dem Dach des Gebäudes gibt es einen Infinity-Pool, von wo aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt genießen können. In der Nähe gibt es Grillplätze, ein Open-Air-Theater unter den Sternen, sowie Räume für Yoga und Meditation - ideale Orte, um das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Für einen aktiven Lebensstil gibt es ein Fitnesscenter, eine Sauna und einen Dampfraum sowie einen Sportplatz, der das Bild eines modernen Wohnraums ergänzt. Für Familien mit Kindern wird die Anwesenheit eines Spielplatzes wichtig sein, wo die Kleinen in Sicherheit und Komfort spielen können.

Eigenschaften der Wohnungen

Apartments mit 1-3 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung. Alle Apartments sind mit geräumigen Terrassen, gut gepflegten Ankleideräumen, privaten Waschräumen, Badezimmern in den Schlafzimmern und Gästebädern ausgestattet. Offene Küchen fließen in helle Wohnzimmer mit Panoramaverglasung, wo ein Gefühl von Geräumigkeit und Komfort herrscht. Für diejenigen, die Komfort schätzen, gibt es große Bereiche für Entspannung und Empfang Gäste, wo Sie mit Familie oder Freunden sammeln können, ohne persönlichen Raum zu opfern. Eine Fülle von natürlichen Licht und hochwertigen Finishing-Materialien - all das schafft eine Atmosphäre von Eleganz und Komfort.